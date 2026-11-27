La compañía teatral ActorArte “Somos Arte” estrenará este viernes 27 la obra teatral “Susurros de medianoche”, escrita y dirigida por Rodney Acosta. Se trata de una propuesta dramática, apta para mayores de 17 años.

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La trama contrapone la calidez y las aspiraciones de una familia trabajadora frente al abismo de la manipulación, el abuso de poder y la decadencia social. La puesta promete exponer no solo los devastadores efectos de la adicción, sino rescatar la importancia de la empatía, la memoria y la búsqueda de una oportunidad para sanar.

Jazmín es una joven universitaria, que está a punto de convertirse en ingeniera. Es amorosa y transcurre entre el cariño de sus padres, Don Tomás y Doña Rosa, y la ilusión de un futuro junto a su novio Mateo.

Pero la aparente tranquilidad del hogar se quiebra abruptamente tras un trágico accidente que acaba con la vida de sus padres. Sumida en un dolor indescriptible, Jazmín se convierte en el blanco perfecto de una astuta distribuidora de drogas y un despiadado proxeneta.

El elenco está conformado por Fabiana Gavilán, Ronald Maluff, Carlos Rojas, Rossanna Ingolotti, Lorena Lubian, Ana Bogarín, Andi Sánchez, Susana Morales, Ángel Romero, Liz Méndez, Edgar Mora, Alejandro Alderete, Rolo Biedermann y Natipin.

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Las funciones serán este viernes 27 a las 20:00, el sábado 28 a las 19:00 y 20:45, y el domingo 29 a las 20:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant). El costo de las entradas es de G. 70.000.