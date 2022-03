Antonio Ramos Revillas: “Estamos necesitados de imaginaciones que nos permitan construir un mejor presente”

Hoy a las 18:00, en la sala Augusto Roa Bastos de la feria, Ramos Revilla presentará “La dama de la selva”, un libro en el que cuenta las aventuras de un niño afrodescendiente que se pierde en una selva mágica de la cual su abuelo le había contado. También aprovechará para presentar “Salvajes”, una novela que también editó a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), en la que presenta a un chico de las periferias de Monterrey que trata de rescatar a su madre, que fue presa de manera injusta.

“Dos libros que no podrían ser tan absolutamente diferentes”, subrayó el escritor, en una charla con ABC vía Zoom. Con relación a “La dama de la selva” detalló que el protagonista atraviesa un momento de cambios. “No está contento porque su papá se ha vuelto a casar, su mamá ha muerto y descubre que su rol en esta nueva familia ha cambiado. Pero resulta que en esta selva mágica tiene contacto con un imaginario del cual su abuelo le había contado que hay negros esclavistas castigados, una dama de la selva que es como la entidad aparentemente buena de este espacio, distintos pueblos que viven en guerra, hombres lagarto, hombres lince y una red de mujeres cazadoras”, detalló.

“Es la historia de iniciación de cómo este chico tiene que encontrar su cultura, tiene que reconciliarse con su pérdida, con su duelo, y el descubrimiento de este mundo mágico en el cual habitan, según la historia, todas las selvas del mundo”, acotó.

En cuanto a la trama de “Salvajes”, Ramos Revilla comentó que la trama presenta a un chico que vive en la periferia de Monterrey, en las faldas de un cerro llamado De la silla, y cuya madre fue apresada injustamente. “Él es pobre, pertenece a los orillados, y desde esa pobreza tiene que lidiar primero con el prejuicio de ser pobre, con todo lo que esto significa, con la cercanía de muchos elementos de violencia y de narcotráfico de la ciudad, con el peso de ser el hermano mayor y tener que acarrear a sus hermanos más pequeños y que constantemente están opinando en contra de él, y por supuesto con un sistema judicial corrupto”, explicó.

La fantasía de la selva latinoamericana

El autor, oriundo de la ciudad de Monterrey, señaló que siempre tuvo el deseo de escribir una novela fantástica con un mundo imaginario, como el que creó en “La dama de la selva”. “Pero no quería asomarme a las tradiciones sajonas o anglosajonas de estos mundos fantásticos, como ellos los describen, sino que quería construir algo con lo propio y qué mejor que la selva. La selva es un espacio reconocible en toda América Latina”, afirmó.

Añadió que la obra tiene una gran carga de la ilusión de los personajes como las cazadoras de la luna que, a medida que se van haciendo sabias, tienen una raíz de plata tatuada que va creciendo.

En contrapartida, en “Salvajes”, Ramos Revilla narra en sus páginas una historia muy cercana a la realidad de los países latinoamericanos. “Es un personaje que se sabe espiado, sabe que la policía es su enemigo aunque ellos no le hayan hecho nada y que, paradójicamente, a veces puede encontrar en el mundo del narcotráfico más aliados que en la institución policiaca”, acotó.

Historias en común

Ya en la presentación de la feria, Ramos Revilla se mostró muy emocionado por llegar a Paraguay, comentando que conocía del país a través de los libros de Augusto Roa Bastos. “‘Hijo de hombre’ y ‘Yo el Supremo’ son obras que han circulado en toda América Latina, es un autor que todo el mundo reconoce. Sabemos que es una de las cumbres de nuestra literatura latinoamericana, así que me emociona mucho asistir a la feria para tratar de comprobar que somos la misma historia. Es decir, que compartimos no solamente el mismo lenguaje, sino que compartimos un cuerpo de sociedad muy parecida.

Al respecto profundizó diciendo que “tenemos los mismos problemas, el mismo escape con la imaginación”. “Al final de cuentas, estamos necesitados de imaginaciones que nos permitan construir un mejor presente”, acotó.

El escritor también comentó su interés de visitar la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos” y aportar algunos libros del poeta y escritor Alfonso Reyes (1889-1959). “Estoy seguro que Roa Bastos y Reyes tuvieron algún intercambio epistolar porque Reyes se escribía con todos”, añadió.

Sostuvo además que, en su carácter de editor, le interesa mucho ver los libros editados en esta región, comprarlos y compartir con el público local.

“Un cambio a favor”

Para Ramos Revilla, la posibilidad que brinda hoy internet a muchos jóvenes de publicar sus trabajos sin tener que pasar por la aprobación de un editor “ha sido un cambio ha favor”. “Nos ha quitado esta vara de la crítica literaria y esta vara de los canales institucionalizados para definir quién era escritor y quién no lo era”, reflexionó.

Afirmó que si bien estas nuevas redes sociales y editoriales electrónicas han generado un sentido de “democracia literaria”, el principal desafío para un escritor en Latinoamérica sigue siendo el de la visibilidad. “Ahora hay tantos, entonces cómo lograr que tu voz, no digo sea predominante, pero pueda ser considerada como parte del coro”, expresó.

También señaló que otro reto a vencer es el de los nacionalismos, en cuanto a la distribución editorial que se limita a ciertos nichos de mercado, aunque hoy se puedan adquirir los libros en formato electrónico desde cualquier parte del mundo.

“Aunque en el ideal están para todos, realmente no logran salir de sus nichos de mercado. Siguen siendo libros locales. Por ejemplo, nosotros en la editorial de (la Universidad Autónoma de) Nuevo León tenemos libros e-books y de repente un escritor me dice ‘oye, descubrí que mi libro está a la venta en una librería china’. Le digo ‘sí, supongo que sí por los acuerdos que tenemos este libro está allá, pero realmente nadie lo va a comprar allá”, explicó. Agregó que aún hay que trabajar mucho en ese proceso para las obras de los escritores no estén circunscriptas a solamente un territorio.

“Likes” vs. calidad literaria

Otro aspecto que abordó Ramos Revilla es el de la autocrítica y el rigor, ya que afirmó que “que sea fácil ponerlos en circulación, no significa que sea fácil escribirlos”. Igualmente sostuvo que hay obras que si bien gozan de un montón de “likes”, no necesariamente sean un reflejo de calidad literaria. “Cuando este cuento o este poema se presenta ante pares, con la tradición lectora, que tiene que ver con el lenguaje, la historia, etcétera, descubren que eso que tuvo 50.000 likes no funciona. Y tenemos muchos casos”, comentó.

Con varias obras dedicadas al público infanto-juvenil, el escritor también subrayó la importancia de la literatura infantil, señalando que es “la que forma realmente a los lectores”. “Es muy difícil que si tú, nunca leíste de niño o de adolescente, tomes un libro y te vuelvas lector de adulto”, expresó.

No obstante, sostuvo que hay muchas personas que leyeron en su niñez y de adultos retoman esa pasión por la lectura.

“Es importante que en el concepto de literatura infantil y juvenil recordemos que es eso, es literatura. No son historias bonitas, no son historias que nos aíslan del mundo, sino que son la primera oportunidad para hablar con los niños de los problemas que se van a enfrentar más adelante”, afirmó.

Acerca de la feria Chacú-Guaranítica

La 22° Feria Chacú-Guaranítica se llevará a cabo hasta el próximo 13 de marzo, de forma simultánea, con la ciudad argentina de Resistencia, provincia de Chaco. La sede en Asunción es la Embajada Argentina (Avda. España y Perú) y funciona de 15:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.