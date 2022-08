Cristian González Safstrand lanza la obra “Z Y, el genio que murió de hambre”

Cristian González Safstrand vuelve con esta segunda entrega de “las aventuras (o desventuras) de Z Y, el genio que murió de hambre. Mientras el misterio de su muerte aún permanece a oscuras, el personaje sigue rememorando episodios que forman parte del largo camino que lo llevó a la gloria y al reconocimiento de los que aparentemente ya no puede disfrutar”, según explica la sinopsis.

“Esta vez Z Y debe enfrentarse al “torturador de sí mismo”, quien no vacilará en someterlo a toda clase de pruebas. El protagonista no puede más que aceptar el desafío, ya que de no hacerlo, el “maestro” no lo considerará digno”, cierra el texto de esta obra editada por Servilibro.

Esta obra, según contó el autor, está dedicada a su hermano Emiliano quien falleció hace unos años. Además, explicó que si bien el texto ya fue terminado en 2015, recién ahora pudo publicarlo. Por eso, el prólogo cuenta con las palabras de su hermano quien ya había leído la historia.

En dicho prólogo, Emiliano González dice que esta historia fue escrita “no para que se la entienda, sino para que se la disfrute” porque “toda ella está impregnada de una magia y un encanto que nada tiene que ver con la lógica estereotipada, sino con la alegría, la poesía, la vida misma que rezuma de sus páginas”.

Sobre el autor

Nació en Villa Elisa, en 1947. En 1984 editó sus libros “Andanzas de un comisario de campaña” y “Sueño y conflictos”, dos novelas cortas, que fueron presentadas en la Primera Feria Internacional del Libro por el escritor y periodista Jesús Ruiz Nestosa.

En 1986 publicó “La vida y sus secuencias”, novela con prólogo de José Luis Appleyard. En 1990 publicó su novela “La pesadilla” publicada por el mismo Appleyard.

En el año 2002 publicó su novela “Talavera Puku y el mefistofélico Matasanos”, que obtuvo el segundo Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Asunción. En 2006 llegó su obra “El Don Juan y la Pokyra”.

En el año 2019 recibió el reconocimiento de la Cámara de Senadores por su “distinguida trayectoria literaria, destacándose su talento como narrador, cuyo aporte invaluable merece ser considerado en la historia de la literatura paraguaya”.

En el año 2014 sale a la luz la primera parte de “La novela de Z Y. El genio que murió de hambre”, que según aseguró el autor contará de seis partes en total que ya están todas escritas.