Sergio Ferreira se adentra en la historia del rock paraguayo con “Tengo un tema”

¿De qué manera esta oleada gigantesca que fue el rock afectó al país? Esta fue una de interrogantes que Sergio Ferreira buscó responder a la hora de escribir este material, de unas 400 páginas, que forma parte del proyecto transmedia “Sobrevive la música”, que incluye además un documental y un sitio web.

Lea más: Tierra Adentro inicia gira por Europa sumando conciertos en Francia e Irlanda

Por otro lado, según señaló Ferreira, también se trató de una manera de entenderse a sí mismo. “Yo desde muy pendejo abracé el rock y tratar de entender qué tiene esa música que me llama la atención, que de cierta manera yo moldeé mi personalidad con el rock como eje”, expresó.

Recordó que cuando tenía unos 15 años se lanzó el disco “Música para los perros” de Pro Rock Ensamble. “Yo buscaba en la radio y contaba qué emisoras pasaban el tema. Algunas pasaban uno o dos temas del disco y después, oparei”, comentó.

Esto le hizo comparar con lo que pasaba en Argentina o Brasil, donde la música de sus grupos rock locales eran muy difundidas. “Música para los perros’ fue, digamos, el producto de toda una cantidad de shows que hubo entre el ‘82 y el ‘83, y después se acabó de repente”, acotó.

Ferreira atribuyó a ese fin abrupto, mas que a la dictadura stronista, a lo conservadora de la sociedad paraguaya.

“Es una sociedad muy conservadora en todo los sentidos, las radios mismas no pasaban el tema. No es que había una prohibición. Es una cuestión de no hacernos caso y de no entender que podemos construir ciudadanía haciéndonos caso a lo que hacemos... y no solamente pasar porque es paraguayo”, añadió.

Ferreira, quien durante más de tres décadas ejerció el periodismo en los diarios Hoy, Noticias y ABC Color, también señaló que con este libro busca “tratar de entender por qué las manifestaciones artísticas no tienen tanta difusión”.

“El libro, si bien se refiere al rock, también uno puede hacer una analogía con otras expresiones artísticas de nuestro país”, subrayó.

“El rock no está de moda”

En cuanto a la actualidad, afirmó que “es una época en que el rock no está de moda, pero igual la manifestación artística del rock sigue presente”.

En este sentido, detalló que el proyecto “Sobrevive la música” tiene como objetivo posicionar al rock, también a través del documental homónimo de Luis Bogado que llegará a los cines en un mes y la web rock.com.py, que se lanzará hacia fin de año, y que contendrá materiales inéditos del libro y de la película, conformando una suerte de base de datos del género.

El acto de presentación de “Tengo un tema” contará con la participación de Christian Kent, de la editorial Dos Maletas; Esteban Aguirre y Luis Bogado, en representación de Planeador Producción y Comunicación; y como presentadores estarán Bernardo Neri Farina y Letizia Medina. También habrá una sorpresa musical.