Hoy se presenta “Locas de amor”, de Lita Pérez Cáceres: una cita imperdible con la imaginación

Hoy a las 18:00 horas los amantes de la literatura tienen una cita ineludible en el centro de Asunción: se presentará un nuevo volumen de relatos de la reconocida autora Lita Pérez Cáceres: Locas de amor y otros cuentos (Asunción, Fausto Ediciones, 2025). La narradora Sofia Raquel Fernández Casabianca se referirá al libro, que cuenta con un prólogo de la escritora uruguaya radicada en nuestro país Irina Ráfols.

De esta manera, tres de las escritoras más interesantes del Paraguay actual quedan reunidas en esta feliz ocasión para deleite del público lector.

Lita Pérez Cáceres se distingue por la imaginación, la originalidad y la frescura de una prosa tersa, directa y ágil, siempre juguetona y con toques de pimienta, de sentido del humor, incluso en pasajes dramáticos, donde esa inclinación a la travesura resulta extrañamente conmovedora.

En las historias reunidas en Locas de amor y otros cuentos, según apunta Irina Ráfols en el prólogo, “encontramos un amor desmedido o desequilibrado. Una fuerza irracional que rompe una monotonía que duele. Se desenmascara una mujer que se esconde esperando salir. Un lado salvaje es lo único que puede vencer a una costumbre cruel”.

Sobre la autora

Escritora y periodista de rica trayectoria, Lita Pérez Cáceres ha trabajado en los diarios Noticias, ABC Color, Hoy y La Nación, entre otros, y ha conducido programas de radio en las emisoras Ñandutí y Chaco Boreal. Colabora con artículos y reseñas en revistas y publicaciones literarias como, entre otras, El Suplemento Cultural de ABC Color.

Entre sus obras publicadas cabe mencionar libros como María Magdalena María (Intercontinental, 1997), Encaje secreto (Intercontinental, 2002), Mi vida con Herminio Giménez (Servilibro, 2005), Cuentos del 47 y de la dictadura (Criterio, 2008), Cartas de amor y otros cuentos (Fausto, 2010), Memorias de Areguá (Criterio, 2015), Circo Desolación (Servilibro, 2012), Sueños a la intemperie (Servilibro, 2016), Mestiza (Servilibro, 2023) y Cartas a Fernando (Fausto, 2024).

La cita es hoy

La cita con la literatura es hoy a las 18:00 horas en el local de Fausto Cultural, sito en Eligio Ayala 1060 entre Brasil y Estados Unidos. Entrada libre y gratuita. Estamos todos cordialmente invitados.

Día: Viernes 8 de agosto.

Hora: 18:00.

Lugar: Fausto Cultural (Eligio Ayala 1060 entre Brasil y Estados Unidos).