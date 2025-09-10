Presentarán el cómic “Calabazín y los perversos Electros”

“Calabazín y los perversos Electros” se denomina este nuevo cómic de Fabricio Valdez Corrales, quien hace dos años presentó “Calabazín”.

En este primer cómic, presentó la lucha de Calabazín contra los Chatarrosos, quienes querían imponer la comida chatarra en el planeta.

Buscando promover la vida sana en los niños, en “Calabazín y los perversos Electros” presentará al protagonista luchando contra seres perversos que buscan dominar la tierra a través de la alienación mental de los niños.

Este nuevo cómic busca generar conciencia acerca del uso de los teléfonos celulares, principalmente en relación a las dolencias que generan en los niños y adolescentes.

