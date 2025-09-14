Santiago fue sede de la primera conferencia sobre fusión lingüística y bilingüismo

El escritor Jorge Benítez destacó que el distrito de Santiago se lució con la organización del evento, que contó con el respaldo de la Municipalidad de Santiago, la Comisión de Resguardo del Patrimonio Cultural, la Asociación de Educadores y el grupo Gestores de Cultura y Creatividad de Santiago (Geccsa).

De la jornada participaron profesores y estudiantes de diferentes localidades, entre ellas Ayolas, Yabebyry, Panchito López, San Ignacio, Santa Rosa, San Patricio, General Delgado y Asunción.

Además, conferencistas de las provincias argentinas de Corrientes y Misiones presentaron valiosos trabajos. El profesor Arnaldo Casco, director de Investigación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, compartió su ponencia y adelantó detalles de una investigación nacional que busca registrar el uso del guaraní y el jopará en comunidades rurales de adultos mayores de más de 60 años.

En el cierre, David Galeano, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, acaparó la atención de los presentes con sus claras explicaciones sobre la convivencia del guaraní y el castellano.

Los participantes también realizaron un recorrido guiado por el Museo Jesuítico y el casco histórico de Santiago. “Fue una verdadera fiesta lingüística”, resaltó Benítez al finalizar la conferencia.

