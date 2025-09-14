Política

Escándalos sacuden y embretan al cartismo a dar respuesta a la ciudadanía

La bancada de Honor Colorado del Senado se encuentra envuelta en una serie de escándalos por los audios filtrados que hablan de supuestas repartijas de cargos, contratos, alquiler de vehículos para Itaipú, “peaje salarial”, investigación de título mau, planillerismo y los procesos judiciales. Otros quedaron en la impunidad.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 01:00
Horacio Cartes y Santiago Peña en la ANR. (EFE)
Horacio Cartes y Santiago Peña en la ANR. (EFE)Juan Pablo Pino

El copamiento del Senado tiene su costo político para el movimiento Honor Colorado. Pese a tener cómoda mayoría al ser la fuerza oficialista, Horacio Cartes y Basilio Núñez mantienen como aliados a varias “alhajas”.

Los aliados más problemáticos que restan en vez de sumar (Ver el cuadro) pasaron a ser los exCruzada Nacional Norma Aquino “Yamy Nal”; Javier Vera “Chaqueñito” y Zenaida Delgado. En audios filtrados, los dos primeros confiesan repartijas de donaciones de Taiwán; corrupción en Itaipú y venta de votos ante el pleno por US$ 20.000. Por menos que eso, los cartistas expulsaron en su momento al diputado Carlos Portillo (PLRA).

Delgado, tras quemar un vehículo del Senado, fue denunciada por quitarle un porcentaje de sus sueldos a 17 funcionarios.

Santiago Peña sigue respaldando a Hernán Rivas quien por orden del comando de Honor Colorado debía presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pese a poseer un título falso de abogado. Erico Galeano está acusado por lavado vinculado al narcotráfico y la libero-cartista Noelia Cabrera quedó impune con sus sobrinos planilleros.

CARTISMO Y SU COLECCIÓN DE LEGISLADORES CUESTIONADOS

Hernán Rivas.
Hernán Rivas.

Rivas: con título mau violó ley para ir al JEM

Hernán Rivas (ANR, HC) fue acusado por la Fiscalía por presunto título falso de abogado que usó, violando la ley, para ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una orden de Horacio Cartes. Enfrentó un escándalo por millonarios lujos que se negaba a pagar.

La Fiscalía acusó a Erico Galeano por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Erico Galeano.

Galeano: asociación criminal con narcos

Erico Galeano (ANR, HC), caudillo de Capiatá, fue acusado por la Fiscalía por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Tras varias chicanas fue desaforado, pero el cartismo incluso llegó a “reponerle los fueros”.

El gesto de la senadora Yamy Nal ante las preguntas sobre planillerismo.
El gesto de la senadora Yamy Nal ante las preguntas sobre planillerismo.

Aquino: “comprada” por planilleros y repartijas

Norma Aquino “Yamy Nal” (ANR, HC) reveló en audios que senadores cartistas harían una repartija de los US$ 8 millones de USS donados por Taiwán; confesó que su voto cuesta al cartismo US$ 20.000 y que pidió a Itaipú tres cargos. Su hijo y hermana fueron descubiertos como planilleros.

javier odilon vera medina chaqueñito
Javier Vera.

Vera: agresivo y varios escándalos sexuales

Javier Vera “Chaqueñito” esta involucrado en los audios filtrados en el que menciona como alquilar vehículos para Itaipú. Vera fue salvado por su bancada tras maltratar a una funcionaria indígena del Senado. También mintió en su declaración jurada de bienes y rentas.

Lizarella Valiente, vice líder de la bancada oficialista en el Senado le coloca el pin del Partido Colorado a Zenaida Delgado.
Lizarella Valiente, le coloca el pin del Partido Colorado a Zenaida Delgado.

Zenaida: quitaría el salario a funcionarios

Zenaida Delgado (ANR, HC) fue denunciada en la mesa directiva por supuestamente exigirles a sus funcionarios un porcentaje de sus salarios. Usó un vehículo del Congreso para una actividad particular y el rodado se incendió. Los cartistas también la protegieron.

Alfonso Noria se jacta de maltratar al titular de la DNIT.
Alfonso Noria se jacta de maltratar al titular de la DNIT.

Noria: Quiso ordenar a la DNIT reabrir negocio

Alfonso Noria (ANR, HC), un mes después de haber asumido en el Senado, cometió un supuesto tráfico de influencias al llamar al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, a presionar por la reapertura de negocios que fueron cerrados por no expedir facturas.

Noelia Cabrera, anunciando que acompañaría a Silvio "Beto" Ovelar.
Noelia Cabrera, anunciando que se aliaba al cartismo.

Cabrera: nepobrosrinos planillleros impunes

Noelia Cabrera (libero cartista). Salvada por los cartistas de perder su investidura pese al escandaloso caso de supuesto planillerismo que salpica a sus dos sobrinos. Sus familiares renunciaron, pero ella nunca fue investigada por la Fiscalía. Solo le sacaron la Conaderna.

Pedro "Pipo" Díaz Verón
Pedro "Pipo" Díaz Verón

Pipo: Salvado sobre los fondos Covid-19

Pedro Díaz Verón (ANR, HC). En 2024 el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, “archivó” la denuncia en su contra, como exgobernador de Caazapá, por supuesta lesión de confianza con los fondos especiales de Covid-19. La “famosa” fiscala Victoria Acuña también “lo salvó” en dicha investigación.

Lizarella Valiente, Santiago Peña y Oscar Rodríguez.
Lizarella Valiente, Santiago Peña y Oscar Rodríguez.

Valiente: Nenecho y los despilfarrós en su lista

Lizarela Valiente (ANR, HC). El informe de la intervención a la Comuna de Asunción señala que los despilfarro de Nenecho en “caja chica” coincide con los periodos electorales en que ella llega al Senado. Al mismo tiempo, Lizarella pagaba en campaña a los “mimados” de su esposo Nenecho.

El senador cartista Javier Zacarías Irún disfrazado de "capibara".
El senador cartista Javier Zacarías Irún disfrazado de "capibara".

ZI: millonarios desvíos y espanta votos en CDE

Javier Zacarías (ANR, HC) junto a su esposa la ex intendenta de CDE Sandra McLeod fueron “perdonados” en todas instancias de la Fiscalía y la Corte en los procesos por millonarios desvíos municipales. Su clan es un “espanta votos” en la capital del Alto Paraná.

