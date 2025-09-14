Escándalos sacuden y embretan al cartismo a dar respuesta a la ciudadanía

El copamiento del Senado tiene su costo político para el movimiento Honor Colorado. Pese a tener cómoda mayoría al ser la fuerza oficialista, Horacio Cartes y Basilio Núñez mantienen como aliados a varias “alhajas”.

Los aliados más problemáticos que restan en vez de sumar (Ver el cuadro) pasaron a ser los exCruzada Nacional Norma Aquino “Yamy Nal”; Javier Vera “Chaqueñito” y Zenaida Delgado. En audios filtrados, los dos primeros confiesan repartijas de donaciones de Taiwán; corrupción en Itaipú y venta de votos ante el pleno por US$ 20.000. Por menos que eso, los cartistas expulsaron en su momento al diputado Carlos Portillo (PLRA).

Delgado, tras quemar un vehículo del Senado, fue denunciada por quitarle un porcentaje de sus sueldos a 17 funcionarios.

Santiago Peña sigue respaldando a Hernán Rivas quien por orden del comando de Honor Colorado debía presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pese a poseer un título falso de abogado. Erico Galeano está acusado por lavado vinculado al narcotráfico y la libero-cartista Noelia Cabrera quedó impune con sus sobrinos planilleros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

CARTISMO Y SU COLECCIÓN DE LEGISLADORES CUESTIONADOS

Rivas: con título mau violó ley para ir al JEM

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hernán Rivas (ANR, HC) fue acusado por la Fiscalía por presunto título falso de abogado que usó, violando la ley, para ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una orden de Horacio Cartes. Enfrentó un escándalo por millonarios lujos que se negaba a pagar.

Galeano: asociación criminal con narcos

Erico Galeano (ANR, HC), caudillo de Capiatá, fue acusado por la Fiscalía por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Tras varias chicanas fue desaforado, pero el cartismo incluso llegó a “reponerle los fueros”.

Aquino: “comprada” por planilleros y repartijas

Norma Aquino “Yamy Nal” (ANR, HC) reveló en audios que senadores cartistas harían una repartija de los US$ 8 millones de USS donados por Taiwán; confesó que su voto cuesta al cartismo US$ 20.000 y que pidió a Itaipú tres cargos. Su hijo y hermana fueron descubiertos como planilleros.

Vera: agresivo y varios escándalos sexuales

Javier Vera “Chaqueñito” esta involucrado en los audios filtrados en el que menciona como alquilar vehículos para Itaipú. Vera fue salvado por su bancada tras maltratar a una funcionaria indígena del Senado. También mintió en su declaración jurada de bienes y rentas.

Zenaida: quitaría el salario a funcionarios

Zenaida Delgado (ANR, HC) fue denunciada en la mesa directiva por supuestamente exigirles a sus funcionarios un porcentaje de sus salarios. Usó un vehículo del Congreso para una actividad particular y el rodado se incendió. Los cartistas también la protegieron.

Noria: Quiso ordenar a la DNIT reabrir negocio

Alfonso Noria (ANR, HC), un mes después de haber asumido en el Senado, cometió un supuesto tráfico de influencias al llamar al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, a presionar por la reapertura de negocios que fueron cerrados por no expedir facturas.

Cabrera: nepobrosrinos planillleros impunes

Noelia Cabrera (libero cartista). Salvada por los cartistas de perder su investidura pese al escandaloso caso de supuesto planillerismo que salpica a sus dos sobrinos. Sus familiares renunciaron, pero ella nunca fue investigada por la Fiscalía. Solo le sacaron la Conaderna.

Pipo: Salvado sobre los fondos Covid-19

Pedro Díaz Verón (ANR, HC). En 2024 el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, “archivó” la denuncia en su contra, como exgobernador de Caazapá, por supuesta lesión de confianza con los fondos especiales de Covid-19. La “famosa” fiscala Victoria Acuña también “lo salvó” en dicha investigación.

Valiente: Nenecho y los despilfarrós en su lista

Lizarela Valiente (ANR, HC). El informe de la intervención a la Comuna de Asunción señala que los despilfarro de Nenecho en “caja chica” coincide con los periodos electorales en que ella llega al Senado. Al mismo tiempo, Lizarella pagaba en campaña a los “mimados” de su esposo Nenecho.

ZI: millonarios desvíos y espanta votos en CDE

Javier Zacarías (ANR, HC) junto a su esposa la ex intendenta de CDE Sandra McLeod fueron “perdonados” en todas instancias de la Fiscalía y la Corte en los procesos por millonarios desvíos municipales. Su clan es un “espanta votos” en la capital del Alto Paraná.