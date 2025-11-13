Poesía e historia de la diplomacia en dos libros que se presentan hoy

El libro “Poapu’apy Ñe’êyvoty” será presentado hoy por la Secretaría de Políticas Lingüísticas en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Se trata de una antología que reúne “un puñado de poesía” en español y guaraní, con traducciones a cargo de Susy Delgado.

El acto será a las 10:00 y estará a cargo del ministro de la SPL Javier Viveros. La institución detalló que se trata de “un material de gran importancia para la promoción y fortalecimiento de nuestras lenguas”.

En tanto, en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) hoy a las 19:30 se realizará la presentación del libro “De Versalles a Berlín”, de Gustavo González, el cual ofrecerá una aproximación a la historia diplomática del siglo XX.

La apertura del acto estará a cargo de Walter Mers y, posteriormente, Eliodora Verón ofrecerá algunas referencias en torno al autor.

Esteban González Insfrán se referirá acerca del libro y seguidamente el autor compartirá sus palabras. El acto concluirá con un momento artístico a cargo de Blas Flor.