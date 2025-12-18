La novela “Librería San Macario” se presentará en Luque

La novela Librería San Macario, del escritor luqueño Carlos Martín Noguera Bazzano, ganadora del Premio Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone, será presentada al público este jueves 18 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón Municipal “Segunda Capital de la República” (antigua sede municipal de Luque). El acceso será libre y gratuito.

El evento contará con palabras de apertura de la directora de Cultura de la Municipalidad de Luque, Belén Villamayor, una interpretación musical a cargo de Jorge Sandoval y comentarios críticos de los escritores Cinthia Martínez, Blas Brítez, Eulo García, Andrés Cañete Cisneros y Mara Villalba.

Librería San Macario obtuvo el galardón en su tercera edición, premio creado por la empresa NGO y la Academia Paraguaya de la Lengua Española, considerado el más importante del país para novela inédita. En ediciones anteriores distinguió a autores como Marcos Augusto Ferreira y Hugo Oddone. La obra fue publicada por Criterio Ediciones – Intercontinental Editora.

Acerca de la obra

La trama sigue a un escritor que descubre manuscritos de un grupo de autores de principios del siglo XX en la Librería San Macario. A partir de ese hallazgo, la narración alterna entre dos tiempos y construye un puente entre generaciones literarias, enlazando experiencias del presente con voces del pasado.

El jurado que seleccionó la obra ganadora estuvo integrado por la crítica literaria austriaca Sonja Maria Steckbauer y los escritores paraguayos Fernando Pistilli y Guido Rodríguez Alcalá. La premiación se realizó en noviembre, en la Residencia del Embajador de España, con la presencia de representantes de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la empresa NGO, de la familia González Oddone y de Intercontinental Editora.

Carlos Martín Noguera Bazzano (1975) es licenciado en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Nacional de Pilar y actualmente cursa la Maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción.

Ha colaborado en el Semanario Cultural El Yacaré y en el suplemento cultural de ABC Color. Es autor de poemarios y cuentos, y ha obtenido primeros premios en certámenes nacionales como el Premio Cabildo, el Concurso de Cuentos Breves “Dr. Jorge Ritter” de Coomecipar y el Concurso de Arte y Cultura del Banco Central del Paraguay.