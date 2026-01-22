“Tekové. Sentí nuestros mitos” propone una experiencia multisensorial en torno a las historias populares

La presentación de Tekové. Sentí nuestros mitos se realizará este jueves 22 de enero de 2026, a las 18:00, en El Granel. La actividad marcará el lanzamiento de una obra dedicada a la mitología paraguaya, concebida desde un enfoque inclusivo y cultural.

Según se indica en el comunicado de difusión, Tekové se plantea como una propuesta que trasciende el formato tradicional del libro. El proyecto combina literatura y recursos sensoriales con el objetivo de acercar los relatos míticos a personas con distintas capacidades. El diseño integra textos en español, guaraní e inglés, así como lengua de señas, sistema Braille, relieves táctiles y audiodescripciones.

El comunicado destaca que la obra incorpora herramientas de realidad aumentada, con ilustraciones y contenidos digitales que amplían la experiencia de lectura. De este modo, la tradición oral paraguaya es reinterpretada mediante estímulos visuales, auditivos y táctiles, con la intención de favorecer una participación más amplia y diversa.

La autora, Lorena Brítez, señala en el texto de presentación que el proyecto surge de su trabajo como asesora y gestora de iniciativas accesibles e inclusivas. En ese marco, define a Tekové como una propuesta personal orientada a derribar barreras y a adaptar el patrimonio cultural para que pueda ser disfrutado por todas las personas, sin distinción.