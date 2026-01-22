Literatura
22 de enero de 2026 - 01:00

“Tekové. Sentí nuestros mitos” propone una experiencia multisensorial en torno a las historias populares

Portada de "Tekové. Sentí nuestros mitos".
Portada de "Tekové. Sentí nuestros mitos".MARIA TERESA

La obra “Tekové. Sentí nuestros mitos”, de la autora Lorena Brítez, será presentada el jueves 22 de enero de 2026, a las 18:00, en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas). El proyecto propone una experiencia editorial accesible e inclusiva basada en la mitología paraguaya, con recursos multisensoriales y un diseño pensado para públicos diversos.

Por ABC Color

Según se indica en el comunicado de difusión, Tekové se plantea como una propuesta que trasciende el formato tradicional del libro. El proyecto combina literatura y recursos sensoriales con el objetivo de acercar los relatos míticos a personas con distintas capacidades. El diseño integra textos en español, guaraní e inglés, así como lengua de señas, sistema Braille, relieves táctiles y audiodescripciones.

El comunicado destaca que la obra incorpora herramientas de realidad aumentada, con ilustraciones y contenidos digitales que amplían la experiencia de lectura. De este modo, la tradición oral paraguaya es reinterpretada mediante estímulos visuales, auditivos y táctiles, con la intención de favorecer una participación más amplia y diversa.

La autora, Lorena Brítez, señala en el texto de presentación que el proyecto surge de su trabajo como asesora y gestora de iniciativas accesibles e inclusivas. En ese marco, define a Tekové como una propuesta personal orientada a derribar barreras y a adaptar el patrimonio cultural para que pueda ser disfrutado por todas las personas, sin distinción.