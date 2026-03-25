Cómo escribir sobre libros en redes: Delfina Acosta dictará un taller en Punto Divertido

El taller se realizará el jueves 26 de marzo a las 18:00 en el Centro Cultural Punto Divertido (México c/ Rodríguez de Francia) y estará a cargo de la escritora, poeta y ensayista Delfina Acosta, quien guiará a los participantes en la redacción de textos breves sobre libros, pensados para redes sociales. La actividad tiene un costo de G. 100.000, contará con cupos limitados y las personas interesadas pueden solicitar más información o reservar su lugar a través del número (0971) 503965.

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La propuesta está orientada a lectores, mediadores culturales y personas interesadas en compartir sus lecturas en plataformas digitales. Durante el taller se abordarán estrategias para redactar devoluciones literarias que logren transmitir la experiencia de lectura de forma clara y a la vez expresiva, manteniendo un tono personal capaz de despertar el interés de nuevos lectores.

En ese sentido, la actividad se enfocará en el desarrollo de textos breves que puedan circular en redes sociales sin perder profundidad ni sensibilidad literaria. El objetivo es que quienes participen puedan encontrar una voz propia al momento de comentar un libro, evitando fórmulas rígidas y priorizando la comunicación de impresiones, reflexiones y hallazgos surgidos durante la lectura.

El encuentro estará a cargo de la escritora paraguaya Delfina Acosta, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito literario y periodístico. En 2001 recibió una mención de honor en el Premio Óscar Trinidad y posteriormente desarrolló una labor sostenida como columnista y redactora de crítica literaria en el Suplemento Cultural del diario ABC Color.

Además de su trabajo como poeta y ensayista, Acosta dirige la revista digital Poesía y Métrica, un espacio dedicado a la difusión y reflexión sobre la creación literaria. Sus poemas y cuentos han sido incluidos en diversas antologías nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria vinculada tanto a la escritura como a la promoción de la literatura.