Carapeguá: escolares crean un cuento inspirado en el jugador albirrojo Alex Arce

Alumnos del primer grado de la Escuela Básica N.° 1116 Privada Subvencionada “Virgen Poderosa”, en el marco del programa educativo Ñe’ẽry, escribieron el cuento titulado “El sueño de un niño”. La obra está inspirada en la historia de vida del futbolista de la Selección Paraguaya, Alex Adrián Arce.

La obra sobre el jugador carapegüeño, oriundo de la compañía Beni Loma, surgió como una iniciativa de los propios niños, aficionados a la Albirroja y seguidores del fútbol, quienes ven en el deportista un ejemplo de esfuerzo y superación. La producción literaria fue realizada bajo la orientación y supervisión de la docente Rosalba Lezcano.

Los personajes del cuento “El sueño de un niño” fueron representados por Santino Miranda, en el papel del futbolista Alex Adrián Arce; Mística Arami Amarilla Lezcano, como su madre; Sophía Lezcano, como su esposa; Federico Fretes, como su amigo macatero; y Siomara Montiel, la relatora del cuento.

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Los escolares también representaron otros cinco cuentos, dejando mensajes y enseñanzas para la formación en valores.

El grupo de Caperucita Roja estuvo integrado por Mística Amarilla Lezcano, Ian Mendoza, María Edith Galeano, Elena Benítez y Maximiliano Morán. La representación transmitió una advertencia sobre los peligros de hablar con desconocidos y desobedecer los consejos de los padres.

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El Pastorcito mentiroso fue representado por Santino Miranda, Alexis Correa, Elías Molinas y José López. El mensaje principal fue que las mentiras destruyen la confianza y que a los mentirosos no se les cree ni siquiera cuando dicen la verdad.

La recreación de Pinocho estuvo a cargo de Octavio Cantero, Adir Báez y Sophia Lezcano, quienes destacaron la importancia de la sinceridad, la obediencia y la responsabilidad, así como las consecuencias de las mentiras.

Los personajes de La Cenicienta fueron interpretados por Yessenia Fernández Rolón, Siomara Montiel, Aitana Bogarín, Azucena Rojas, Amelia Jaquet, Carlos Flecha y César Mendoza. La obra resaltó que la bondad y la perseverancia son recompensadas y que la verdadera belleza interior tiene más valor que la apariencia física.

Por otra parte, Pulgarcito fue representado por Federico Fretes, Wilson Recalde, Aimara Montiel, Gerardo Casamada, Axel Machuca y Zoe Brítez.

Los niños transmitieron que el valor, la inteligencia y la astucia son más importantes que la fuerza física o el tamaño, y que el ingenio permite superar cualquier adversidad.