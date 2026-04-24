Carapeguá: libros impulsan una nueva mirada docente, con alma de líder y enfoque en la motivación

El acto de recordación del Día Internacional del Libro se desarrolló en la Curia Diocesana de Carapeguá. Incluyó el lanzamiento del libro “El alma de docentes líderes”, autoría del rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), Dr. Simón Benítez Ortiz, y el prelanzamiento de la obra “El docente coach”, escrita por el profesor ingeniero Pedro García Miró, docente de la casa de estudios.

Durante la apertura, la decana de la Facultad de Ciencias de la Unves, sede Carapeguá, magíster Marta Liliana Sánchez, consideró que un libro es una herramienta insustituible para la transformación de la realidad, ya que no se limita a ser un conjunto de páginas, sino que constituye memoria, vida, experiencia compartida y un sustento de valores éticos.

Asimismo, afirmó que este lanzamiento de los libros es una invitación colectiva a que cada docente tome conciencia de su identidad profesional y la transforme en una presencia formativa para sus estudiantes, haciendo de estas obras semillas de diálogo y compromiso.

Dejar huellas en los estudiantes

El Dr. Simón Benítez Ortiz, al presentar su libro “El alma de docentes líderes”, enfatizó que el liderazgo docente es determinante en la motivación sostenida del desempeño educativo. Subrayó la importancia de dejar huellas profundas en los estudiantes y graduados.

En ese sentido, invitó a ejercer la docencia con nobleza, humildad, grandeza y altruismo, formando profesionales para la vida y no únicamente para los exámenes.

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Destacó, además, que el verdadero altruismo se manifiesta al compartir no solo conocimientos, sino también humanidad, contribuyendo a la formación de profesionales con conciencia social. Añadió que la verdadera transformación educativa no se impone desde el exterior, sino que se construye desde el interior de cada institución.

A su turno, el docente ingeniero ecólogo Pedro García Miró, al realizar el prelanzamiento de su libro “El docente coach”, explicó que su obra surge a partir de una investigación desarrollada entre 2016 y 2018, en la que participaron 1.123 estudiantes distribuidos en 25 cursos. El estudio propone un método centrado en la motivación del alumno como eje para mejorar el rendimiento académico, cuestionando los esquemas tradicionales de evaluación basados en clases expositivas, trabajos prácticos y exámenes.

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En ese sentido, señaló que el nivel de exigencia docente no siempre se traduce en mejores resultados, ya que muchas veces debe ajustarse a la disposición real de los estudiantes. A partir de su experiencia, observó que incluso los alumnos con buen desempeño no siempre alcanzan su máximo potencial, lo que evidencia la necesidad de replantear las estrategias pedagógicas.

Su aporte central resalta que la motivación y el compromiso del estudiante son factores clave para lograr aprendizajes más significativos y sostenidos.

Al término del acto, el rector Benítez obsequió a los presentes su obra “El alma de docentes líderes”, cumpliendo así un compromiso personal de convertir su tesis doctoral en un libro. Del acto participó también monseñor Celestino Ocampo.