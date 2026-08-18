La narrativa de Berta Medina llega al ciclo de cuentistas paraguayas de Fundación Itaú

La actividad forma parte del ciclo “Sus planetas en danzas lacónicas alrededor de sus soles”, nombre tomado de una frase de la propia Berta Medina.

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La propuesta reúne textos de autoras consagradas, voces contemporáneas y escritoras jóvenes de distintas generaciones y con diversas líneas temáticas, con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro y reflexión en torno a la narrativa breve escrita por mujeres en Paraguay.

En esta edición se leerá la obra de Medina, cuya trayectoria está vinculada especialmente a la literatura de ciencia ficción. Entre sus trabajos se encuentra “Al filo de la eternidad”, considerada uno de los aportes reconocidos de su producción literaria dentro de este género en el país.

El ciclo busca acercar a los participantes a diferentes autoras y formas de abordar el cuento, a partir de lecturas compartidas que permitan conocer y revisar la producción narrativa de mujeres paraguayas de distintas épocas.

La organización proporcionará gratuitamente los materiales necesarios para la lectura. Al finalizar el encuentro también se realizará un sorteo de libros entre los participantes.