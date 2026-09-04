Julio Benegas presenta una nueva edición de la novela ‘Vuela Soledad’

“La obra recorre personajes y escenarios que unen grandes transformaciones sociales en Paraguay desde los años 70”, sostiene Benegas Vidallet, cronista de larga y destacada trayectoria periodística y autor reconocido, en el terreno de la creación literaria, por su prosa realista y comprometida.

En un adelanto de su presentación, Álvarez sostiene que “Vuela Soledad es un libro paradójico que mezcla personajes y acontecimientos ficticios con hechos y personas reales para demostrarnos no la irrealidad de la ficción sino lo contrario, su superior densidad ontológica, y revelarnos que el déjà vu no es síntoma psicopatológico sino indicio cierto de que el humo levantado por el fuego que devora la casita de Soledad son el mismo humo que nubló los campos de Curuguaty el día de la masacre y el mismo fuego que incendió el Ycuá Bolaños”.

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“Y que, en fin, individuos conocidos, reconocidos y desconocidos participan por igual de un proceso demasiado amplio y profundo para caber en nombres propios e hitos concretos y cuyos verdaderos protagonistas son anónimos. La imaginación del escritor les presta nombres inventados, pero todos sabemos, al leer este libro, que son más reales que nosotros mismos”.

Esta vez, la novela de Benegas vendrá con una ilustración de tapa y contratapa de la artista plástica Ana Brisa Caballero. El diseño y la diagramación siguen a cargo de Julio Andrés Peralta, como en la primera edición.

Vuela Soledad es una obra cuya primera edición fue publicada en 2017. El texto no ha sufrido más que, tal vez, un imperceptible corte, de un párrafo, que puede mejorar el corredor de suspenso en la obra.

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La impresión y la firma editorial están a cargo del sello Arandura.

La cita es hoy

Lugar: Biblioteca del Congreso Nacional (Cnel. Paulino Alen y Río Ypané).

Hora: 19:00.

Acceso libre y gratuito.

Un pasaje de la obra

Soledad no esperaba escuchar «Cómo quisiera» (Los Gigantes del Vallenato) justo el último día de su trajinar por las noches de Colón y los alrededores. Cómo quisiera olvidarme de ti / cómo pudiera sacarte de mí / cómo quisiera esta noche borrarte y soñar / cómo cambiarme un instante a un mundo sin ti / y no pensar otra vez que me puedo morir /que no necesito tus ojos para hacerme feliz. Le brotaron en todo el cuerpo aquellos tiempos de la adolescencia arrasadora en Veracruz y el Guaraní. Labios húmedos en juegos amatorios que desbordaban el universo con impune juventud. Ay, ay, ay, esos tiempos en los que danzaba en medio de rondas de arrieros con el vaso de cerveza en la mano. Alrededor, un mundo que se atropellaba en copetines, lomiterías, pancheros, discotecas y pistas abiertas de baile. Un mundo que asaltaba mortalmente los estatutos de la antigua cortesía citadina. Una cortesía que algunas gentes quieren preservar en baúles de cartas manuscritas, imágenes en blanco y negro de té canasta, presentaciones de señoritas en sociedad y el plácido pasado solariego.

‒Bailemos ‒conminó Soledad.

‒Estás mal de la cabeza. Yo soy maleta total para el baile ‒respondió José, aturdido. Soledad lo arrancó de la silla y casi a rastras lo llevó a bailar con sus amigas.

‒Me debés una por la vergüenza que me hacés pasar frente a las chicas ‒logró decir José‒–. El baile es a las mujeres lo que el futbol a los hombres. Los varones solo bailamos en período de caza ‒divagó en voz alta.

‒Dejate llevar, José. En vos todo pasa por la cabeza. No será que por eso te dejó Amanda.

‒Ndéra, Soledad. Por qué removés algo que todavía me duele.

‒Disculpame, José, no era mi intención.

Sobre el autor

Julio Benegas Vidallet (Asunción, 1970) es periodista desde 1993. En 2001 recibió el Premio Internacional Lorenzo Natalí, otorgado por la Federación Internacional de Periodistas y la Comisión Europea, por su reportaje “Servicio Militar en terapia intensiva” publicado en ABC Color. En 2014 ganó el concurso de cuentos de la Cooperativa Universitaria con su relato “El futuro existe”. Ejerció la secretaría general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en dos periodos. En 2003 publicó su libro de relatos Tereré en la plaza. En 2004, Soledad, su primera novela. En 2009, La vida y la bronca. Es coautor de los libros Anales Urbanos (2007) y Razones de la caída del partido colorado (2008). En 2013 publicó La masacre de Curuguaty. Le siguieron las novelas Vuela Soledad (2017), La cuarentena de Ñasaindy (2020) y Un relato urgente (2022).