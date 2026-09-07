Editorial española reedita “Este es mi pueblo” por el centenario de la escritora Elsa Wiezell

La editorial española Verbum presentó hoy en Asunción la reedición de “Este es mi pueblo”, un libro de la escritora paraguaya Elza Wiezell con un carácter didáctico. Este lanzamiento se realiza en el marco de la celebración del centenario de la autora que se recuerda el próximo 19 de noviembre.

Luis Rafael Hernández, director de la editorial, calificó de una sorpresa a este material, originalmente publicado en el año 2006.

“Este es un libro de muchísimo interés. ‘Este es mi pueblo’ es un libro que reúne no solamente la mirada de la profesora, sino también de la etnóloga, la folclorista. Es un libro misceláneo”, remarcó.

Agregó que con este material el lector va a recorrer desde “textos divulgativos sobre la historia de Paraguay, hasta poemas, cuentos, textos de enseñanza propiamente para los chicos, con valores que tienen muchísima vigencia hoy por hoy”.

Detalló que el libro también incluye actividades que se pueden realizar en el aula o en la casa, por lo que considera que “está llamado a convertirse en lectura obligatoria para la primaria en Paraguay”.

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Hernández afirmó que para la editorial ha sido un gusto hacer esta reedición, que casi es una primera edición porque se ha actualizado y se han hecho nuevas ilustraciones.

La escritora Lourdes Espínola Wiezell, hija de la autora, acompañó la reedición de este libro. Afirmó que se trata de un material “singular dentro de las 40 obras publicadas por ella, porque es un relato infantil pero cada capítulo tiene también una serie de actividades didácticas para el profesor y el alumno”.

Espínola señaló que este libro condensa dos de las cuatro facetas de su madre, quien fue docente, escritora, pintora y feminista.

En ‘Este es mi pueblo’, Wiezell plantea una amistad entre un niño que vive en el campo y otro que vive en la ciudad. Dividido en varios capítulos, el relato va abordando temas como las principales figuras de la historia, la vida en la ciudad, la vida en el campo y aspectos de la cultura paraguaya.

Aníbal Saucedo Rodas, director del Centro Cultural de la República El Cabildo, acompañó la presentación y se mostró muy contento por la calidad de esta reedición del libro. “Es una edición maravillosa, con dibujos muy acordes a los textos”, acotó.

Agradeció a la editorial española por su mirada hacia la literatura paraguaya, señalando que nuestra expresión literaria es tan vigorosa y muy rica. “Hay mucho talento y quizás estemos necesitando que las grandes editoriales filtren y publiquen las obras de los autores y autoras de nuestro país”, añadió.

Detalles de la editorial Verbum y cómo adquirir el libro

Luis Rafael Hernández detalló que Verbum es una editorial que tiene 36 años y, aproximadamente hace 20 años, comenzaron a editar a autores paraguayos como Juan Manuel Marcos, Jacobo Rauskin y Lourdes Espínola.

En cuanto a las opciones para adquirir el libro, señaló que están abiertos a recibir los pedidos de las librerías de Paraguay y también se pueden adquirir a través de internet, en la web de la editorial y otros sitios como Amazon y Mercado Libre, con envíos a todo el mundo.

“Lo importante es que llegue a aquel lector para el que fue concebido, el niño paraguayo para que tenga ese orgullo de ser paraguayo y comprenda mucho mejor su identidad”, añadió Hernández. Agregó que su deseo es que este material pueda llegar a las bibliotecas de los colegios y a las aulas.

Un homenaje completo al centenario del nacimiento de Elsa Wiezell

La presentación de “Este es mi pueblo” se realizó en el marco de la muestra homenaje a Elsa Wiezell que se realiza en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” (Azara 845 c/ Tacuary).

En esta muestra se pueden encontrar obras pictóricas y también poéticas de Wiezell, así como objetos que pertenecieron a la artista.

La exposición denominada “Barro de estrellas: 100 años de Elsa Wiezell” estará habilitada hasta el 16 de octubre y puede ser visitada de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, con acceso libre y gratuito. También se pueden agendar visitas al teléfono +595 981 557406 o al correo electrónico casabicentenario.nunezsoler@gmail.com.