Finalizó la 22ª Libroferia Encarnación tras seis días de actividades culturales y educativas

La 22ª edición de la Libroferia Encarnación finalizó ayer domingo en las instalaciones del Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). La actividad se desarrolló a lo largo de seis jornadas bajo el lema “Lectura y cultura para la paz”.

La fiesta cultural reunió a estudiantes, docentes, familias, autores y artistas en una agenda que abarcó áreas como literatura, música, teatro, ciencias y artes visuales.

La organización estuvo a cargo de la UNAE y el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE), con la coordinación general de la rectora Dra Nadia Czeraniuk.

Los asistentes tuvieron acceso a una oferta ferial compuesta por 20 librerías y editoriales, además de la participación de expositores e invitados del ámbito académico y artístico.

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Figuras destacadas

Entre los profesionales que integraron la programación presencial figuraron Milia Gayoso Manzur, María Irma Betzel, Feliciano Acosta, Javier Viveros, Andrés Colmán Gutiérrez, Aníbal Saucedo, Marcela Bacigalupo, Daniel Balderson, Mirta Roa, Alda Salinas, Jorge Mendelzon, Rubén Mujica y Benjamín Fernández Bogado. Asimismo, la grilla incluyó intervenciones en formato virtual, como la de Teresa Méndez-Faith.

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Promoción de la lectura

En el marco de la feria se implementó el proyecto “Vamos a la Libroferia Encarnación”, que agrupó 65 iniciativas de promoción de la lectura.

La propuesta contó con la participación de comunidades educativas provenientes de distritos como Carlos Antonio López, Capitán Meza, Hohenau, Cambyretá y Encarnación, además de una delegación del departamento de Alto Paraná.

Los alumnos analizaron previamente las obras en las aulas y posteriormente interactuaron con los autores durante las jornadas feriales mediante dramatizaciones y presentaciones artísticas basadas en los textos leídos. La dinámica involucró el trabajo de directivos, docentes y coordinadores de las instituciones participantes.

Durante el desarrollo de la agenda se realizó la entrega de premios del XI Concurso de Cuentos Cortos “Jóvenes que Cuentan”. En dicho acto se presentó la antología impresa que recopila los textos seleccionados de la convocatoria y se otorgaron reconocimientos a los participantes e instituciones involucradas.

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Cultura y arte

La programación incluyó ponencias, talleres, espacios de divulgación científica, la Noche Jurídica y jornadas enfocadas en disciplinas como psicopedagogía, trabajo social y lingüística.

Entre los actos institucionales se llevó a cabo un panel conmemorativo por los 90 años de la inmigración japonesa en el Paraguay, con la colaboración de la Embajada del Japón.

Se realizaron además dos actos de distinción: un homenaje póstumo a Koki Ruiz y la asignación del nombre de José Zanardini a uno de los auditorios del predio, en reconocimiento a su trayectoria.

El segmento artístico incluyó actuaciones musicales de Ricardo Flecha y el grupo Purahéi Soul.

La jornada de cierre del domingo contempló actividades orientadas a familias y la presentación del espectáculo “Sinfonías de la Feria. Música de películas y más”, ejecutado por la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Encarnación.