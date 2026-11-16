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Literatura
16 de noviembre de 2026 - 15:15

Este es el pedido de la Sociedad de Escritores del Paraguay a la nueva intendenta de Asunción

Soledad Núñez con cabello largo y lacio, vestida con blazer oscuro, hablando ante un micrófono en un ambiente bien iluminado.
Soledad Núñez, nueva intendenta de la ciudad de Asunción.Gentileza Municipalidad de Asunción

La Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) remitió una carta a Soledad Núñez, la nueva intendenta de la ciudad de Asunción. En la misiva le solicitan la continuidad de un importante reconocimiento.

Por Maripili Alonso
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El pasado viernes 13, la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) remitió una carta a Soledad Núñez, la nueva intendenta de Asunción. En esta nota compartieron su preocupación por la continuidad y la convocatoria del Premio Municipal de Literatura.

La carta lleva la firma de Irina Ráfols, presidenta de la SEP, y comienza deseando éxitos a Núñez al frente de la Municipalidad de Asunción.

“Somos conscientes de los importantes desafíos que implica esta responsabilidad y confiamos en que la cultura, como parte esencial de la vida y la identidad de nuestra ciudad, encuentre un lugar significativo en su gestión”, detalla la nota.

Posteriormente expone la preocupación de la SEP con respecto a la continuidad y convocatoria del Premio Municipal de Literatura, que fue instituido a través de la ordenanza N° 310/92.

“Se trata de un reconocimiento de especial relevancia para los escritores paraguayos, tanto por su trayectoria como por el valor que representa el respaldo de una institución pública a la creación literaria nacional”, añade la carta.

Bernardo Neri Farina, Delfina Acosta y Wilfrido Acosta recibiendo el Premio Municipal de Literatura y el Premio de Poesía "Teodoro S. Mongelós", en el año 2024.
Bernardo Neri Farina, Delfina Acosta y Wilfrido Acosta recibiendo el Premio Municipal de Literatura y el Premio de Poesía "Teodoro S. Mongelós", en el año 2024.

En este sentido, la SEP destaca que el Premio Municipal de Literatura “ha contribuido a distinguir obras y autores que enriquecen nuestro patrimonio cultural”.

Agregan que la importancia de este premio “trasciende el reconocimiento individual” y “constituye un estímulo a la escritura, fortalece la valoración social de la literatura y reafirma el compromiso de la ciudad de Asunción con quienes, mediante la palabra, preservan nuestra memoria, interpretan nuestro presente y proyectan nuestra identidad hacia el futuro”.

La SEP indica además que, en febrero de este año, ya habían solicitado a la administración municipal información sobre la convocatoria 2026 del Premio Municipal de Literatura, el cual se realiza cada dos años.

“Al persistir la inquietud entre nuestros asociados, consideramos oportuno reiterar el planteamiento ante las nuevas autoridades y solicitar que se informe sobre la situación del premio, así como sobre las previsiones para garantizar su continuidad y regularidad”, remarca la carta.

La SEP también pidió tener en consideración al Focma

La SEP también incluye en su nota “la preocupación del sector cultural por la ausencia de la convocatoria a los Fondos Concursables de la Municipalidad de Asunción (FOCMA) durante 2025 y la necesidad de conocer las perspectivas de este instrumento de apoyo a la creación artística”.

“Entendemos que estos mecanismos cumplen una función importante al ofrecer oportunidades para el desarrollo de proyectos culturales y contribuir al fortalecimiento del trabajo de nuestros creadores”, indica la carta.

La SEP también señala Núñez que están convencidos que “una ciudad que reconoce a sus escritores y promueve la producción artística también fortalece su propia identidad”.

En este sentido, el gremio de escritores espera que la actual administración le otorgue la atención necesaria para preservar el valor y la proyección del Premio Municipal de Literatura y el FOCMA.

Mujer con cabello rizado y oscuro, sonriendo con camisa verde en un entorno interior formal.
La escritora Irina Ráfols está al frente de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP).

Igualmente, la SEP se puso a disposición para mantener un diálogo constructivo con las autoridades municipales y colaborar en iniciativas que favorezcan al desarrollo de la literatura, la lectura y la cultura en la ciudad capital.

El Premio Municipal de Literatura se otorga cada dos años. El último fue entregado en 2024 y correspondió a la obra “La canción que nunca cesa”, de Delfina Acosta, que obtuvo el primer lugar; y “Asuficción”, de Bernado Neri Farina, que obtuvo el segundo lugar.

Según la ordenanza que establece este reconocimiento, el premio no puede ser menor a 20 salarios mínimos y debe ser distribuido entre el primer y segundo lugar, en una proporción de 70 y 30 por ciento, respectivamente.

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