Municipalidad de Asunción: dos años sin premios ni fondos para la cultura a través del FOCMA

“Los Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción (FOCMA) son aportes económicos que se destinan al fomento y la promoción de la cultura en sus diferentes modalidades”, señala la misma página web de la comuna asuncena al describir estos incentivos.

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Remarca además que “los mismos están establecidos por ordenanzas de la Junta Municipal de Asunción”, pero la última vez que se entregaron fue en el año 2024, luego de sucesivos reclamos de los proyectistas por falta de pago.

El 12 de diciembre de ese año se hizo entrega del Premio Municipal de Literatura, un reconocimiento que fue establecido por una ordenanza en el año 1992. En el año 2002, se introdujo una modificación que establece que los premios consistirán en “una suma no menor a 20 salarios mínimos, a ser distribuidos entre el primer y segundo lugar, en una proporción de 70 y 30 por ciento, respectivamente”.

De acuerdo con dicha ordenanza, el premio actualmente consistiría en G. 60.880.000, correspondiendo al primer lugar un premio de G. 42.616.000 y G. 18.264.000.

El periodista y escritor Bernardo Neri Farina, uno de los ganadores de la pasada edición, lamentó que este año no se esté realizando la convocatoria a este premio, el segundo en importancia luego del Premio Nacional de Literatura.

“En el 2024 ya hubo muchos problemas para cobrar el premio, se llegó a diciembre y todo ese tipo de cosas. Hubo protestas y, a raíz de esas protestas, se cobró el premio”, recordó.

Señaló que el concurso es cada dos años. “Y este año había un silencio que me hacía ruido. Hace unas semanas estaba pensando en eso y comencé a averiguar dentro de la Municipalidad misma y me dijeron que lastimosamente no se habilitaron los fondos porque no hay plata”, indicó.

Bernardo Neri Farina trasladó esta preocupación a sus redes sociales, ante el silencio de los gremios de escritores al respecto.

“Es un premio ya tradicional, que los escritores esperan y, en este país en el que se reconoce poco el trabajo de los artistas, tanto los escritores como de otras artes que presentan su proyecto para el fondo cultural municipal, es muy triste que en silencio se haya apagado esto”, expresó.

“¿Cómo van a dejar de llamar al Premio Municipal de Literatura? ¿Cómo van a vaciar el fondo para las artes? Son cosas que están programadas, que están presupuestadas...Quiere decir que ese dinero que estaba destinado a la cultura se llevó a otra parte", añadió el escritor.

Sostuvo que es algo “sumamente grave” y que siempre sea la cultura la parte donde se corten los fondos. “Es alarmante. A mí particularmente no me gustaría que esto quedara como un precedente y dijeran ‘el Premio Municipal ya nadie protesta y vamos a suspenderlo nomás’”, agregó.

Bernardo Neri Farina también abogó porque los gremios de escritores se pronuncien ante esta situación, para que esto no se repita. “La ciudad está destrozada en muchos aspectos y destrozar la cultura, es un pecado mucho más grave todavía”, remarcó.

Dos años sin FOCMA: menor producción y acceso a los derechos culturales

Jazmín Mello, secretaria general del Centro Paraguayo de Teatro (Cepate), también recordó las protestas que realizaron en 2024 para lograr el desembolso de los fondos adjudicados ese año que tenían un retraso de más de 6 meses.

“Esa situación fue la antesala de la ausencia de llamado de estos dos últimos años”, señaló y afirmó que desde el Cepate están exigiendo que se vuelvan a realizar estos concursos.

“En la última convocatoria (2024) fueron adjudicados 85 proyectos, que, si bien podemos discutir el poco dinero adjudicado a cada uno, lo importante, es que la ciudadanía asuncena en estos dos años se quedó sin 170 producciones artísticas”, detalló.

Agregó que “a simple vista la ausencia del FOCMA, parece que afecta sólo a los artistas, el hecho es mucho más grave, lo que está ocurriendo es que las y los asuncenos estamos siendo privados de derecho culturales”.

La actriz, directora teatral y gestora cultural sostuvo que “esta situación no es azarosa, es una práctica política planificada, porque el problema no es solo el FOCMA, visiten los espacios culturales de Asunción y verán: la desidia, la falta de presupuesto y de políticas públicas, la falta de interés por parte de esta gestión con todo lo que tiene que ver con la cultura, al grado de perseguir a espacios culturales como La Chispa”.

Los números detrás de la falta de los Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción

Jazmín Mello afirmó que la ausencia del FOCMA afectó de forma significativa a la producción teatral en Asunción, ya que según las estimaciones de los últimos años en la ciudad se estrenan entre 85 y 100 obras cada año.

“Tomando como referencia el último llamado del FOCMA, de los 85 proyectos que adjudicaron, 16 estaban vinculados al teatro. Que no se haya realizado el llamado a concurso, supone que entre 15 y 20 proyectos teatrales no serán realizados, lo que significa entre un 15% y un 25% menos de producciones al alcance del público”, detalló.

Agregó que “esta situación tiene un impacto negativo directo: caen puestos de trabajo (actores y actrices, salas, vestuaristas, técnicos, servicios de limpieza, gastronomía), se precariza (aún más) las condiciones laborales, caen festivales, etc.”

En este sentido, la secretaria general del Cepate afirmó que si Asunción cuenta con teatro, es por las propuestas independientes y comunitarias. Afirmó que es “de las únicas capitales del mundo que no tiene un elenco municipal” y, al quitar el FOCMA, “quita a su vez el apoyo a producciones independientes”.

Remarcó que Asunción “tampoco cuenta con un Festival de Teatro como tienen todas las capitales del mundo”.

Según datos publicados por la Unión de Actores del Paraguay en sus redes sociales, el pasado 6 de marzo, el presupuesto para las Artes Escénicas “no puede ser inferior a 4.000 jornales mínimos y debe estar en el presupuesto anual”.

Detallaron además que el FOCMA estuvo abandonado por años y fue retomado en el año 2017, durante la administración de Mario Ferreiro, y la evolución de la inversión fue la siguiente:

2018: G. 500 millones

2019: G. 1.000 millones

2021: G. 827 millones

2022: G. 1.000 millones

2023: G. 1.139 millones

2024: G. 1.200 millones

¿Qué pasa con las propuestas de los candidatos a intendente?

Jazmín Mello, en representación del Cepate, afirmó que desde el Partido Colorado hasta ahora no se han acercado al gremio teatral para hablar de políticas públicas culturales, ni sobre el teatro. “No hemos escuchado una propuesta de Camilo (Pérez) sobre cultura”.

Afirmó que saben que desde el lado de Soledad Núñez, candidata de la Alianza Juntos por Asunción, “se ha realizado un llamado amplio a los sectores culturales donde se está armando un programa para el desarrollo cultural en Asunción”.