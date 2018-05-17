Presentan libro de cuentos

Este libro de cuentos nos lleva por un camino de aventuras, desencantos, vida vivida a plenitud, historia, mitos, decepciones, sueños, decisiones, tragedias. Son 12 cuentos en castellano y guaraní, donde las voces narrativas juegan a vivir y sobrevivir en situaciones cotidianas.

María Luisa Ferreira en el prólogo del libro afirma que leer a un poeta es comulgar en la dimensión de “lirios y abejas” de Federico García Lorca (Balada de la Placeta; y en el idéntico “paseo de miel en la ladera del río”, de Juan Ramón Jiménez (Poema 35. Iba tocando mi Flauta). Es el mismo club al que adquiere membresía Estela Asilvera y que se reúne con la asiduidad, frecuencia y precisión del Conejo Relojero de Alicia en su país de maravillas.