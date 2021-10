Trío Blue invita a un paseo por su universo

“Promenade” en francés significa recorrido, es la acción de pasear. En dicho sentido este espectáculo será “un retorno poético a los recuerdos de la infancia, a la nostalgia de otros tiempos entre la realidad y la fantasía de los elementos de la naturaleza y la vida en la ciudad. Una invitación al paseante a dejarse llevar por la metáfora de la música hacia los arquetipos de la existencia”.

Es eso lo que confirmaron los creadores de este trío: Mar Pérez (trompeta y sintetizadores), Ale Leju (violín y viola) y Miguel Ángel Santacruz (piano). Ellos presentarán obras que integran sus primeros dos álbumes editados: Microfantasías I y II, y también adelantarán nuevas composiciones que formarán parte de dos discos próximos a grabarse.

El trío, cuyo estilo es una particular mezcla de música instrumental entre lo clásico, el minimalismo y la música programática con influencias de lo cinemático, contarán en escena con Paula Rodríguez en el contrabajo, Nelson Sosa en la flauta traversa y la guitarra, y Arturo Benítez en el corno. El concierto contará además con la participación especial de las trombonistas Fátima Abramo y Diana Quiñónez, y el artista LSAN.

Pero además de la música, la puesta será un híbrido con otras artes, ya que habrá intervenciones de danza a cargo del Grupo Joven Contemporáneo, bajo la dirección de Félix Álvarez, y de la bailarina Nastia Goiburú como invitada especial.

Asimismo, a cargo de Gaspar Insfrán estarán las proyecciones visuales en registro de súper 8 y digital, producidas especialmente para esa noche. La visualización estética y producción general es llevada a cabo por Juan Ángel Monzón. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta costarán G. 70.000. Para reservas comunicarse al (0991) 743633.

Una noche llena de magia musical

“Creemos que es el concierto de nuestras vidas”, expresó Ale Leju en una entrevista donde hablaron los tres con ABC Color. Coincidieron en que nada de lo que vio la gente en sus presentaciones hasta ahora se compara con lo que tienen preparado para el viernes.

A la hora de pensar en la forma en que su música caló en la gente, ya que a cada presentación que dieron se encontraron contenidos por mucho público, Miguel Ángel indicó que “es alentador” ver el apoyo tanto del público como también de sus colegas artistas, ya que su música fue utilizada para obras de danza como también para trabajos audiovisuales. “Es alentador ver el apoyo de parte de otros colegas artistas de otras disciplinas que usan nuestro material y se sienten inspirados para crear otra realidad artística. De la recepción de nuestro público hasta ahora, lo que más nos sorprende, siempre es la absoluta atención que recibimos, la escucha. Realmente está escuchando la música y quién sabe qué fantasías creando en su cabeza”, pensó.

“Siempre hablamos de que ni siquiera estamos dimensionando lo que nuestra música está haciendo”, añadió por su parte Mar Pérez. “La música está llegando a muchas personas, además cuando lanzas la música ya es parte de las demás personas, deja de ser tuya”, observó.

Identificarse con las creaciones

Ale, Mar y Miguel Ángel se conocieron tocando en orquestas, por lo que vienen de un mundo estrictamente académico. No obstante, sus camino se fueron juntando cuando se dieron cuenta que los tres tenían inquietudes similares como por ejemplo romper estructuras musicales. De ese modo, el Trío Blue nació “del deseo de romper eso, lo estricto, lo académico y de resignificar nuestra formación misma”, señaló Ale.

A la hora de pensar en porqué su música tuvo muy buena recepción, Mar planteó que quizás “la gente se siente identificada con música de gente de nuestra generación”. En esa línea afirmó: “creo que esta generación busca un nuevo lenguaje o música compuesta por personas de nuestra edad, de nuestro entorno. Esta es la música paraguaya. Yo no me siento identificada con el tereré, con la garra guaraní, pero esta es nuestra música paraguaya hoy día en Asunción del Paraguay de 2021. Trío Blue es música paraguaya. Las personas que nos siguen también están en búsqueda o se encontraron con nosotros, o con músicas con las que pueden sentirse identificados, entonces eso crea esencia propia”, profundizó.

“Al mismo tiempo estamos en un punto donde sabíamos que el efecto iba a ser tardío con la música instrumental. No podés esperar la reciprocidad inmediata y en ese sentido hay que ser fuertes y tener carácter de visionarios a futuro y decir: bueno esto recién se va a entender en otro momento. Pero la historia de la música es eso. No es ni música popular ni erudita, es muy particular, tiene un poco más de tiempo para ser rumiada”, señaló también Ale.

En sus obras el Trío Blue aborda sentimientos de los que quizás la gente rehúye o no quiere enfrentar, como la melancolía, lo azul que se refleja en casi toda la obra y en el universo. Para ellos es necesario transitar estos estados para plasmarlos en arte. “Cuando pensamos en eso decimos ¿a qué precio?”, dijeron entre risas. “Yo soy adicto a la belleza y eso a veces te hace buscar en los contrastes una respuesta, o sea, cuanto más bello es algo probablemente será inversamente proporcional lo opuesto que tuvo que pasar esa persona para llegar a crear, y eso no puede ser entendido más que sintiendo en plenitud lo que está ocurriendo. Eso solamente en vivo. En el álbum trasciende pero es como que está en un estado congelado, es un hielo. Si querés ver el agua en su estado puro, líquido, solo en el concierto”, indicó Ale quien celebró que “por suerte” los conciertos en vivo están volviendo “después de tanto oscurantismo social”.

Pensando en plasmar la simpleza de lo cotidiano en música, expresaron que “lo más difícil es ser simple” y de “llegar con esa simpleza”. “Leí que las obras son el resto del proceso, el residuo. Así que imagina las decisiones que tuvieron que ser tomadas en el camino para publicar una obra”, consideró Ale.

* Las fotografías son de Cesia Ashmore.