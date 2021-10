Raperas denuncian al gobierno con el tema “Máscaras”

“Mientras niños en las calles no paran de nacer ¿y el presidente qué? Ocupado leyendo la biblia”, reza una parte de “Máscaras” donde las tres raperas elevan la voz para condenar a nuestro gobierno. Este tema de Missmaella y Kuña Street es así una denuncia en clave rap.

Producida musicalmente por el paraguayo Marcelo Soler, mezclada por su hermano Ariel Soler, con masterización de Nico Melgarejo, esta creación tuvo su génesis en la rabia que removió en las cantantes un gobiero “con fachada evolutiva egoísta, donde solo algunos son los privilegiados con secuelas del estronismo en gran medida”, al decir de Missmaella. La artista afirmó: “Nos genera rabia su despreocupación hacia su pueblo y recursos naturales, entonces creo que desde el hartazgo también nació Máscaras”.

En representación de sus colegas músicas expresó que tiene una gran importancia acercar este tema a toda la gente a través de las plataformas digitales y desde YouTube con su videoclip, dirigido por Isidora Johnson.

“Creo que ningún cambio real se puede generar sin la verdad. Pienso que con decir la verdad estamos más cerca de cambios reales y despertares de conciencias que generen revoluciones desde diferentes puntos”, planteó la rapera, quien viene creciendo con sus canciones en la escena desde hace varios años.

En 2020 lanzó su primer álbum llamado “El circo”, cuyas canciones son también denuncias sociales y una exploración del ser humano. En ese sentido, para ella el arte es un gran poder a través del cual se puede expresar. “Personalmente el arte me parece una herramienta liberadora y sanadora. Poder demandar a través del arte, de la música, es inevitablemente muy poderoso”, afirmó.

Missmaella reafirmó que la música “puede llegar a lugares que no pensamos”. En esa línea menciona cómo la música puede generar cambios en la gente. Incluso se recuerda en su adolescencia y cómo bandas como Sex Pistols o NOFX le hacían pensar: “yo no quiero ser parte del montón y ser parte del sistema por mucho que esté en él, entonces hago cosas diferentes, pienso diferente, por ende puedo ofrecer y generar otras cosas. Creo que somos una oleada de personas con el mismo sentir y pensar”, refirió.

Además, para ella es esencial que se pueda entender que desde la música también se puede construir una sociedad mejor. Una vez que se entienda eso, pensó, puede haber “una mayor demanda de músicos sinceros y con contenido”, afirmó entre risas.

“Creo que una vez que entendemos el cambio que puede generar ya no hay vuelta atrás. Queremos nutrirnos de más arte que nos ayude a crecer porque nunca es suficiente, siempre podemos crecer más y así cada uno va generando una mejor sociedad desde el individualismo hacia el popular colectivo. No sé si podamos cambiar la estructura quebrada del gobierno, aunque a medida que seamos mejores cada uno podemos tomar mejores decisiones al momento de votar y ya no vender votos o votar por fanatismo”, dijo.

Música en comunidad

Acerca de trabajar de forma colectiva con artistas que admira, expresó que eso le pone contenta ya que también puede conocer con profundidad a otras personas.

“A Kuña Street admiro un montón y estoy emocionada porque toquemos este tema en vivo. A Marcelo Soler en producción también admiro mucho porque siempre se aprende con él. Venimos laburando hace un tiempo y es una de las personas más lindas que llegó a mi vida”, manifestó. Destacó también el trabajo de Ariel Soler a quien admira desde siempre.

Además subrayó el trabajo de Iron Lobo Jr. quien hizo el arte de tapa, donde podemos ver a dos personas portando pistolas y con máscaras con la cara del presidente de Paraguay, Mario Abdo. “Me daba miedo sacar con ese arte de tapa pero no pudo ser más ‘true’ a lo que la canción pedía”, precisó.

También agradeció el trabajo de los chicos de Kreamo: Guillermo Guillén e Isidora Jhonson. “Son unos geniazos con la visual y me tuvieron la paciencia y el amor del mundo con el video. Espero poder seguir compartiendo y creando con muchos artistas a quienes admiro y respeto”, cerró.