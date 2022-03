Cráneo y Lasser: surfeando en lo más alto de la ola

“Quizás tengo algo que contar, quizás tengo algo que sacar de aquí para el mundo”. Ese fue el pensamiento que hizo que empiece todo para Cráneo, quien movido por los sentimientos que le generó una ruptura amorosa se puso a plasmar eso en letras.

Lea más: Raperas denuncian al gobierno con el tema “Máscaras”

Las rimas eran algo constante en sus días y en el parque con sus amigos, un lugar donde se encontró con Lasser. Gracias a lo que escuchaban en ese momento, con referentes como Ébano o Agorazein, llegó el freestyle a sus vidas, y esa fue para él la mejor forma para expresarse. “Dijimos vamos a grabar y vamos a sacar esto, esperando que llegue a mucha gente o aunque sea para el recuerdo. Vamos a ver qué sale sin ninguna pretensión y luego sacamos lo nuestro con nuestra propia fórmula”, recordó.

Así, hace casi una década Cráneo abrió un canal de YouTube, como tantos otros. Su interés por el rap hizo que formase, sin salir del barrio; Slow Life, el colectivo en el que comenzó y que compartía, entre otros, con Lasser. De ahí viene su primera referencia, “HandMade”, un EP de aire noventero en el que suenan beats de Rels, CG y Mr. Mrcs.

Es precisamente en el desarrollo de “HandMade” donde su camino se cruza con el de Sr. Guayaba, su inseparable productor y DJ desde entonces. Ambos, junto a Lasser, aunaron fuerzas en 2015 con dos beatmakers que ya son referencia en el mundo lo-fi: Made in M y Juan Ríos. Los cinco conforman Fanso, el colectivo que marcó, gracias a “Acid House” (2015), la entrada de ese género musical en el panorama español.

Por su parte Lasser recuerda en sus letras amores presentes y pasados. Rapea por y para la vida cotidiana y asume la dejadez como virtud, característica que encaja al completo con el aire lo-fi de las bases sobre las que canta, firmadas en su mayoría por los dos beatmakers antes mencionados. Su estilo alcanza su mejor reflejo en “La Isla”, su primer EP en solitario.

Tras aquellos días de trabajo intensivo, para Cráneo y Lasser, todo fue en ascenso. Vinieron giras, una junto al español Bejo, otra codo a codo con la argentina Nathy Peluso, y mucho más. Sus temas cosechan un éxito creciente en plataformas digitales. Con sus últimos lanzamientos consiguieron lugar en importantes listas de música, pero para Cráneo el éxito no pasa por los números.

“Los números que realmente interesan son los de Spotify, pero es una pena y a ver si va cambiando la cosa. Pero para nosotros es brutal poder estar haciendo lo que hacemos, seguir creciendo y tener un público real que sigue viniendo a vernos. Eso significa que algo estamos haciendo bien. Pero lo de firmar con grandes sellos depende del afán que tengas o hasta dónde quieres llegar. Ahora mismo estamos felices porque nuestro crecimiento es orgánico, son números reales. No sé de qué sirve también tener un gran número de oyentes si realmente no te conocen o no tienes seguidores reales”, expresó.

Asimismo, el rapero afirmó que son “bendecidos” por tener una audiencia real y que gusta de su contenido. Sus oyentes -dijo- “saben que aunque a veces tardemos y hagamos las cosas despacito vamos a seguir haciendo con cariño y con amor”.

Lea más: Las Hijas de la Alquimia: rap desde Ciudad del Este para “Sanarte”

Como artistas independientes que son, habló también sobre la falta de chances para muchos de estar en grandes festivales por no tener contactos. “Yo creo que los festivales deberían dar una vuelta de tuerca, tocar puertas de artistas que no estén con empresas enormes. Es decir, que se molesten en convocar artistas que puedan aportar algo a la cultura. Espero que poco a poco vaya cambiando eso”, dijo.

El reino de la música latina

“Ahora mismo los chavales están escuchando reggaeton o trap, ahora aquí en España está pegando el drill, que es un trap un poquito más seco”, mencionó sobre cómo estos géneros se están convirtiendo en los nuevos estilos masivos. “Es como la nueva válvula”, remarcó sobre propuestas sonoras como el lo-fi, el rap y el hip hop, porque “al final lo que escuchan los jóvenes en la actualidad es lo que mueve al mundo”.

Haciendo una reflexión hacia cómo a veces suele asociarse al lo-fi o al rap con el consumo de marihuana, indicó saber que “hay temas que van como más orientados a eso, pero no creo que hablen solo de fumar. Hay cosas más grandes, problemas existenciales, hablamos del amor, de la amistad, de los miedos, del futuro, de los sentimientos, recordamos cosas que nos unen un poco a todos y creo que esa es la fórmula por la que está funcionando nuestra música. Al final todos se encuentran un poquito en nuestras canciones y creo que lo más importante es identificarse”, reflexionó el rapero.

En ese sentido, observó que si bien siempre hubo una movida rap en España, quizás antes “pegaba un rap no más básico pero sí de rimar todo más rápido, que de hablar de cosas cotidianas. Con Agorazein o Ébano empezó a haber un cambio, toda esa gente consiguió hacer como un rap de una forma más suave, elegante, y ahí es donde empezó a gustarme más todavía el rap, porque yo era también amante del rock y otras movidas”, comentó.

Lea más: Gente de Zona lanza canción “Q’Lona” para celebrar a la mujer

Para encontrar su propio lenguaje, Cráneo afirmó que tomaron lo que les aportaba cada influencia y luego le pusieron su toque, “con nuestra visión del mundo, claro”, añadió. En esa línea, pensó también cómo el rock y sus vertientes pueden estar implícitos en su música. “Sí hay algo de eso como el estado de ánimo o la estética, por ejemplo siempre me llamó la atención Radiohead que era como más experimental y crudo, o Mac DeMarco y todos los soniditos antiguos ligados a la nostalgia, entonces fue una suerte de encontrarme ahí también”, planteó.

“Yo tuve la suerte de cruzarme con monstruos justo cuando estaba empezando”, dijo por Made in M y Juan Ríos. “Realmente los que nos aportaron ellos es increíble porque eran los que estaban ahí haciendo esa movida lo-fi en ese momento. Creo que el mérito en gran parte es por ellos la verdad porque no es fácil hacer beats, aunque le eches horas y horas hay un universo complejo ahí por descubrir. Porque hay muchas maneras, entonces hay un poquito de magia en eso”, manifestó.

Desafíos

Los desafíos son iguales como para cualquier otro género, pensó Cráneo sobre los retos que conlleva salir adelante en su estilo. “Luego ya está el desafío personal que uno tenga, pero lo importante es el estudio y hasta donde apuntes. Yo tengo la intención de seguir haciendo música, experimentando con sonidos y no cerrarme. Ya veremos para dónde fluye, porque me gusta mucho la cumbia, el folk y otros rollos. Así que creo que el día de mañana puede ser bonito formar una banda o probar lo que sea porque yo estoy abierto a lo que venga”.

“Vamos a presentar mi último disco ‘Picnic’, el último de Lasser, ‘Hockey’, y los temas clásicos. Es un show muy guapo que lo vamos perfeccionando en cada concierto”, adelantó el artista sobre lo que será el concierto de este jueves. Si bien dijo no saber “nada” de Paraguay, le gusta venir con el factor sorpresa. “Así vamos por el tour, fluyendo”, cerró.

En la noche, además de los españoles actuarán BHS y Undress Cinco-Mil como representantes de la escena local. Ellos estarán presentando su primer trabajo, el cual saldrá publicado a mediados de abril. La musicalización estará a cargo de Walter Riffler con una selección fina curada a mano y pensada en elevar la fiesta a su máxima potencia.