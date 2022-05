Las Evas vuelven con una denuncia hecha música

En abril del año 2020 la banda Evas, formada por Belén Pinto en voz, Jimena Riso en guitarra, Paula Rodríguez en bajo y Sofía Amarilla en batería, había lanzado el sencillo “Inmóvil” mientras la pandemia crecía y el confinamiento se hacía más duro. Ahora están de regreso con una nueva canción llamada “Humo”, que sirve para ellas como desahogo y también como denuncia.

Pero esa pausa que se tomaron no fue una “decisión deliberada” sino que se dio de una forma “natural u orgánica” a causa de la pandemia. “Fieles a nuestro propio espacio/tiempo de hacer las cosas y no forzando las cosas hasta volver a centrarnos, fue el momento en el que retomamos y empezamos a trabajar otras sonoridades. Cada una vivió un montón de cambios durante ese tiempo de pausa y tuvimos que concentrarnos en otras cosas”, contaron las integrantes.

Creación colectiva

Jimena fue la que partió con la idea y el concepto y desde ahí empezó el desarrollo de la canción, de forma gradual y dándole tiempo de formarse. “El primer bosquejo salió luego de un día donde la ciudad estuvo cubierta de humo a causa de los múltiples incendios y quemazones a lo largo del país, unos días antes de la cuarentena”, contaron.

La introducción “melancólica” fue un “simple desahogo” de la guitarrista “ante la situación de emergencia y la dificultad para ver y respirar” durante esos días. “Pero pronto la convertimos en denuncia, a medida que trabajamos en la analogía entre el humo y la desidia política y la corrupción crónica en el gobierno”.

Así, con el riff introductorio de la guitarra empezó este nuevo viaje con el que también buscan su “propio sonido como banda”. Esa necesidad fue “quizás una decisión tomada en función a lo que creímos que ‘pedía’ esta composición, más que empezar a producir con un sonido en particular en mente”, manifestaron.

“Nos sentimos libres de trabajar en diferentes estilos y con recursos variados sin encasillarnos en un género específico”, indicaron, para también confirmar que ese “es el rumbo que está tomando la música actualmente”. En ese sentido quisieron explorar sus propias influencias, empezando a probar ritmos y arreglos nuevos para inspirarse y buscar algo que les guste “Así encontramos el sonido de ‘Humo’”, reconocieron.

La canción fue producida y grabada por Javier Palma en La Pipa estudio móvil, mezclada y masterizada en Chile por Diego Ridolfi, del proyecto Fármacos, y por Arturo Zegers, quien trabajó para proyectos como Tus amigos nuevos, Astro, Camila Moreno; respectivamente. La arpista Carmen Monges participa como invitada mientras que Palma se encargó de los teclados.

“Nuestra intención casi desde el principio fue lograr un sonido un poco más crudo, de garage, y una de nuestras referencias sonoras fue una banda chilena llamada Tus amigos nuevos”, contaron. Entonces, al terminar de grabar, Javier Palma, quien les prudujo y grabó, se encargó de encontrar sus nombres en los créditos y todo fue tomando forma a partir de ahí.

Abrazar las experiencias

Así, con los pies firmes en este camino, las Evas aseguran que siempre sus líricas son atravesadas por situaciones en las que se ven involucradas directa o indirectamente. Esas situaciones, explicaron, “pueden ser ‘serias’ o superficiales o puede parecer no decir nada o no tener sentido, lo cual no significa que no haya un mensaje”.

“Lo emocionante, y a veces peligroso, de hacer canciones, es que siempre hay algo que decir y siempre hay alguien dispuesto a apropiarse de ese discurso y hacerlo suyo, sentirse identificado. Así que la idea, luego de ‘Humo’ es trabajar en un álbum y seguir construyendo ideas desde nuestras experiencias”, cerraron.