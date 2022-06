Ernesto Estigarribia: “Me toca abrir el camino para las generaciones futuras”

El pasado 1 de junio nuestro compatriota fue presentado como el nuevo director titular de la “Sheboygan Symphony Orchestra” durante un evento público en el Weill Center, al que asistieron patrocinadores y personas de la comunidad. Fundada en 1918, esta es la orquesta más antigua del estado de Wisconsin.

Estigarribia fue seleccionado luego de un arduo proceso de audiciones al frente de la orquesta. Fue uno de los cuatro finalistas que se presentaron como invitados durante la temporada, elegidos de un grupo de 107 postulantes provenientes de 14 países. El anuncio completa un extenso proceso de búsqueda que se retrasó un año por la pandemia del covid-19.

“Estamos sumamente emocionados de tener al maestro Estigarribia como director de la SSO”, dijo Kathie Norman, presidenta de la Junta Directiva de la Sheboygan. “Recibimos comentarios de músicos y miembros de la audiencia después de las visitas de cada finalista, y él era la elección obvia. Los músicos y miembros de la audiencia fueron unánimes en sus efusivos elogios por lo que él aportará a la SSO”, expresó a través de un comunicado oficial.

Estigarribia aportará una amplia experiencia en dirección, ya que tiene como antecedentes su desempeño como director asociado de la Quad City Symphony, director musical de Quad City Symphony Youth Ensembles y director de Actividades Orquestales en Augustana College.

También tiene experiencia previa como invitado dirigiendo numerosas orquestas en América del Norte y del Sur. Tiene una maestría y un doctorado en música de la University of Minnesota y una licenciatura en música de la Pittsburg State University.

Compromiso con el crecimiento artístico

Ernesto habló en exclusiva con ABC Color al anunciarse la noticia, y afirmó que a la hora de pararse al frente de una nueva orquesta “el principal desafío es formar una cultura de trabajo y excelencia”. En ese sentido, añadió que “establecer esos estándares es sumamente importante”.

Al respecto de lo que va a aportar desde su visión tanto en un sentido artístico como humano, subrayó que es “muy importante celebrar el repertorio orquestal que ha sido estándar por varios siglos, al mismo tiempo de explorar nuevas formas de hacer música: nuevos estilos, formatos, medios, y por ende nuevas audiencias”.

Acerca de su experiencia ya dirigiendo a la SSO, comentó que lo que más le gustó es que “es un grupo humano que siente orgullo y extremada responsabilidad por la música. Cada músico quiere dar lo mejor de sí y siente el compromiso con el arte musical”.

Trabajar en comunidad

Hablando sobre los retos que representan para un director de orquesta este trabajo en una realidad llena de estímulos externos como las redes sociales o la música masiva, Estigarribia planteó que “una sinfonía de una hora de duración es algo contracultural en el siglo XXI, donde todo ocurre en reels de menos de un minuto o 280 caracteres”.

“Una experiencia rica como la música sinfónica en vivo es una experiencia comunal en un mundo que cada vez se torna mas individualista. Es muy importante seguir cultivando el sentido de comunidad y ser el catalizador donde la concertación ocurre”, reflexionó.

Finalmente, aseguró que este “es un hito muy grande” para su carrera artística y para él como persona. “Nunca antes un paraguayo ha llegado a esto, y me debo al legado de grandes maestros en cuyo hombros hoy me paro, que han superado barreras y establecido el camino para que gente como yo pueda acceder a espacios como éste. Ellos abrieron el camino para mí y me toca abrir el camino para las generaciones futuras”, cerró.

Estigarribia subirá al podio para el primer concierto de la temporada Nº 104 de la SSO el 8 de octubre. El pianista invitado Michael Mizrahi interpretará el Concierto para piano en La menor, de Edvard Grieg, y Estigarribia programará las piezas restantes del programa.