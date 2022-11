Arctic Monkeys seduce con su rock pulcro y el encanto de Alex Turner

Arctic Monkeys volvió a encontrarse con el público paraguayo luego de dos años y medio, esta vez en el marco del Kilkfest. A diferencia de aquella primera visita, el vocalista Alex Turner se mostró mucho más conectado con el público al que tiró un beso y hasta un “gracias” en español.

La banda no desaprovechó esta visita para entregar al público algunas canciones de “The Car”, incluyendo la que da nombre a este nuevo álbum. Una propuesta musical introspectiva, con un toque vintage, es la que ofrece Arctic Monkeys en canciones como “Sculptures Of Anything Goes” y “There’d Better Be a Mirrorball”.

No obstante, también resonaron en la noche asuncena algunos de los grandes éxitos del grupo como la bailable “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, “Snap out of it” y la romántica “Do I Wanna Know?”. Hacia el final del show, Alex Turner agradeció al público por su energía y cerró su alocución dando paso a “R U Mine?”.

No había dudas de que los presentes estaban cautivados por este cuarteto británico integrado además por el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders y el bajista Nick O’Malley. Esta vez, la propuesta escénica de la banda fue solamente conformada por cortina dorada y unas luces como faros de automóviles ubicadas al fondo.

Previamente, en el Escenario 2 del festival estuvo la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado entregando sus canciones con gran energía y carisma. La banda logra un sonido notable y cautiva cada vez a más público con temas como “El tesoro” y “Más o menos bien”.

El grupo estadounidense Interpol también formó parte de la primera jornada del festival, con el vocalista Paul Banks saludando y conversando en español con el público. La banda entregó un rock potente, un tanto oscuro, marcado por la distorsión de las guitarras.

Su repertorio incluyó temas como “Fables” y “Passenger” de su nuevo álbum, sin dejar pasar los grandes éxitos de la agrupación que por tercera vez se presentó en Paraguay.

Afortunadamente la lluvia no aguó la fiesta en la primera noche del festival, que convocó a alrededor de 15.000 personas y que presentó a varias bandas nacionales como Sobre Ondas, Ciudad Mansa, Los Ollies y El Culto Casero, junto al grupo argentino El Kuelgue y el cantante mexicano de folk Kevin Kaarl.