“This is Michael” se realizará este miércoles en el Teatro del BCP

“This is Michael” es un espectáculo que reúne a una selección de cantantes, músicos y bailarines liderados por Lenny Jay, quien interpreta a Michael Jackson. El show que se presentó en varias ciudades de Europa y Latinoamérica tendrá una función este miércoles 16 a las 21:00 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Lea más: Liam Gallagher promete volver a Paraguay tras suspensión del Kilkfest

El show está inspirado en “This is it”, el espectáculo que se encontraba ensayando Michael Jackson al momento de su muerte, el 25 de junio de 2009. Las imágenes de aquellos ensayos fueron condensadas en el documental homónimo, dirigido por Kenny Ortega.

La puesta recorre los principales éxitos del “Rey del Pop”, junto a un importante despliegue de escenografía, vestuario y diseño visual. “Es un show internacional que, en su paso por el mundo, junto a una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, y con un montaje escenográfico impactante, ofrece una experiencia única en su tipo”, destacaron la productora One Entertainment, a cargo del evento.

Las entradas están a la venta en Red UTS y los precios y sectores son: Off the wall (G. 210.000), Smooth Criminal (G. 260.000), Beat it (G. 295.000), Urbana Experience (G. 320.000) y Thriller (G. 350.000). Las compras con tarjeta de crédito Visa Itaú tienen un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.