Lenny Jay presenta “This is Michael”: “Un regalo de cumpleaños me cambió la vida”

En su séptimo cumpleaños, a Lenny Jay le obsequiaron el disco “Bad” de Michael Jackson. “Fue un regalo de cumpleaños que cambió mi vida. Cuando escuché por primera vez tenía siete años y nunca pude parar. Todos los días escucho y canto las canciones de Michael”, comentó el artista brasileño, que hoy presentará su show “This is Michael” en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Casi 30 personas forman parte de este show, en el que Lenny Jay se inspira principalmente en “This is it”, el último espectáculo que ensayó Michael Jackson al momento de su fallecimiento. También toma elementos de las giras de “Bad”, “Dangerous” y “HIStory”.

Cinco músicos y seis bailarines lo acompañan en escena para llevar adelante este espectáculo tributo, que ha recorrido varias ciudades de España y Sudamérica. Lenny Jay sostuvo que tras la muerte de Michael Jackson decidió armar este show “para mantener vivo su legado”.

“Es mi inspiración. Debo agradecerle por toda la inspiración y el campo artístico que me dio. Mi vida no sería la misma sin Michael. Le debo mucho y es todo para mí”, añadió el artista, que no solamente revive al Rey del Pop a través de los pasos de baile, sino también con su voz y presencia física.

Para Lenny Jay imitar a Michael Jackson “es un trabajo de todos los días”. “Estar en el escenario, cantando y bailando durante dos horas, no es fácil. Requiere de mucho trabajo físico, así que hay que prepararse física y mentalmente para hacer esto”, acotó.

El artista brasileño invitó a todos a asistir a este espectáculo, que contará además con un gran despliegue de vestuario, escenografía y efectos visuales. Las entradas están a la venta en la Red UTS con precios que van desde G. 200.000.