Cráneo y Bejo en una excursión musical placentera y potente

Esta vez ellos llegaron para presentar su más reciente lanzamiento, el álbum “El tobogán” que contiene diez canciones, pero también hicieron espacio para interpretar canciones de cada uno, ofreciendo así a la gente como diversos platillos condimentados de los sabores más atractivos: texturas picantes y hasta dulces se entremezclaron en sus sonidos.

Puntualmente a la hora anunciada, la medianoche del viernes 23, subían al escenario montado en medio de las antiguas vías del ferrocarril, ante un importante marco de público.

“Derrapando”, “Dry”, “Truman” y “Tráelo” fueron cuatro temas de ese nuevo material elegidos para abrir la madrugada, demostrando también la variedad de contenidos en los que surfean, desde una oda a la marihuana, el abrazar la originalidad musical sin pensar en los likes, una queja hacia la sociedad que está en piloto automático y hasta una música para alabar el simple hecho de disfrutar.

“¡Qué bueno volver a Asunción!”, exclamaba Cráneo, pues esta era ya su tercera visita. No obstante, Bejo arribaba por primera vez y demostraba su sorpresa por el cariño de la platea.

Luego empezaron a intercalar sus temas de sus carreras solistas con las del álbum. Así llegaron “Polen”, “El puto amo de casa”, “Pócimas”, “Mentecato”, “Suerte”, “Pijama”, “8 Misisipi”, en un subidón de intensidad que la gente demostraba disfrutar sin reparos, bailando y cantando.

“Un clavo” volvió a traer los temas de “El tobogán”, luego de un hermoso viaje como por una montaña rusa de lo más fresco de sus obras, que también han grabado con muchos otros artistas.

“Panteras” marcó también un momento muy íntimo con todas las luces bajas y una en cenital apuntando a Cráneo quien se calzó una guitarra eléctrica para acompañar esta canción sobre el amor. En otro momento Bejo volvió a agradecer a la gente por la presencia y destacó el hecho de estar teniendo como escenario “la estación de tren más antigua de Sudamérica”.

“La florinata”, “Mi locura” (pasamontañas), “TO K.O”, “Fly Chill”, fueron también parte de una lista de canciones donde demostraron todo su potencial entre el lo-fi y el rap más crudo, mientras el público no paraba de aplaudir y celebrar.

Para “Nada”, volviendo al álbum, ambos tomaron paraguas de colores para luego hacer “Chilling”, con Bejo estrenando unas rimas y Cráneo volviendo a la guitarra, en otro de los momentos más luminosos de la noche.

“GUAGUAGUA” continuó en el viaje hacia temas de Bejo, algo que siguió con “Poco”, para después separar al público en dos equipos para seguir jugando y dar paso a que DJ Pimp haga de las suyas en las bandejas.

“Resaca” agarró de nuevo el hilo del nuevo álbum, como volviendo a transitar un sendero que por momentos tomaba desvíos magnéticos, en lo que era una travesía atractiva, divertida y eclética. Esta ruta ofreció otro desvío con “Cambiar el mundo”, mientras Bejo nos deleitaba dibujando un cuadro, para volver con la nueva “Atmósfera”, en un zigzag extremadamente encantador.

“Zumo”, “Mango”, “Insert Coin”, “Mucho”, “Shin Chan” sonaron en un emocionante ping pong de obras de los diferentes artistas, demostrando los ritmos y el flow que defienden, en tanto eléctricas y coloridas visuales se mezclaban en pantallas.

El tema “El tobogán” marcaba el amago de despedida, pero la gente claramente quería un poco más, no conforme con la increíble seguidilla de temas que sonaron sin cansancio en poco más de una hora y media de show. “Give me the kush” puso punto final a una de las excursiones musicales más placenteras y potentes.

Así es el imaginario que abrazan Cráneo y Bejo, dos raperos que utilizan sus canciones para invitar a vivir esta vida sin estar entumecidos, abriendo los ojos y sintiendo realmente quiénes y qué queremos en este mundo.

Como antesala a esta presentación, la propuesta del rapero paraguayo Oudi inundó la sala, también de la mano de todo un “crew” que lo acompañó para plantar la bandera del talento nacional que estuvo a la altura de este evento.

