Got Back Tour, el regreso de Paul McCartney

Paul McCartney tenía agendada para 2020 una gira por Europa, incluyendo el Festival de Glastonbury, pero a principios de ese año fueron cancelados todos los shows como parte de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. En febrero de 2022, en medio del “regreso a la normalidad”, se anunció una nueva gira del exbeatle: el Got Back Tour, y el 4 de marzo se informó que Paul encabezaría la nueva edición del Festival de Glastonbury junto a artistas como Billie Eilish y Kendrick Lamar.

El Got Back Tour comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, EE. UU. El setlist, siendo muy similar a los presentados en las dos giras anteriores de McCartney, incluyó algunos cambios importantes, tales como el estreno en vivo de “Women and Wives”, de su más reciente disco, Getting Better, que no había sido tocada desde 2003 en el Back In The World Tour, la interpretación de “You Never Give Me Your Money” con Paul en el bajo por primera vez y haciendo un medley con “She Came In Through the Bathroom Window”, o el dúo virtual con John Lennon en “I’ve Got a Feeling”, que, de acuerdo a McCartney, se logró gracias a una propuesta del director Peter Jackson.

Durante la gira, Paul tuvo invitados especiales como Bruce Springsteen, para cantar “Glory Days” y “I Wanna Be Your Man”, Bon Jovi, quien lo felicitó por su cumpleaños 80, y Dave Grohl, con quién interpretó “I Saw Her Standing There” y “Band on the Run”.

A mediados de 2023 se anunciaron las presentaciones en Australia en octubre y noviembre, y en México y Brasil en noviembre y diciembre, estas últimas marcando el regresó de Paul a estos países después de cuatro y seis años, respectivamente.

El 28 de noviembre de 2023 McCartney ofreció un show sorpresa en el Clube do Choro, en Brasilia. El evento fue anunciado la mañana de ese día y a los pocos minutos ya se habían agotado las entradas. La gira terminó con una presentación en el Estadio Maracaná, transmitida por Disney+ y Star+ exclusivamente para Brasil.

El Got Back Tour cerró 2023 marcando el regreso a los escenarios tras la pandemia de COVID-19 del músico británico Paul McCartney, actualmente con 81 años cumplidos en junio.