Megadeth se presentará hoy en el Jockey Club

Megadeth vuelve a Paraguay luego de haberse presentado en el país en dos ocasiones. La primera fue en 2011, donde ya había actuado en el Jockey Club Paraguayo y, en el año 2016 protagonizó un incidentado show que duró solo la mitad, por cuestiones de seguridad, en el Club Sport Colombia de Fernando de la Mora.

Lea más: Megadeth y la fortaleza del thrash metal

Cabe destacar también que en aquella oportunidad de 2016, los integrantes de Megadeth asistieron también a un cine paraguayo al estreno del documental “Landfill Harmonic”, sobre la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, ya que la banda expresó su admiración por nuestra orquesta y llegaron a tocar juntos.

Pero esta vez el público de la banda está expectante al reencuentro, con el deseo de que todo salga de la mejor manera, para disfrutar de los grandes éxitos de la banda y también de los nuevos temas del disco “The Sick, The Dying... And The Dead”.

Dave Mustaine, líder de la banda legendaria que lleva vendidos más de 50 millones de discos en todo el mundo, aseguró en una entrevista con ABC que se siente mejor que nunca, luego de haber superado problemas de salud. Actualmente conforma el grupo junto a Teemu Mäntysaari (guitarra principal), James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería).

Recordemos que en 2019 la banda tenía previsto presentarse en el evento Rockfest en São Paulo, pero Mustaine fue diagnosticado con cáncer de garganta y comenzó el tratamiento de inmediato. Luego vino la pandemia y la cancelación de giras. Sin embargo, en septiembre del año pasado lanzaron su nuevo trabajo, dejando claro que estaban de regreso y con Mustaine curado.

Es que desde su álbum debut “Killing Is My Business... and Business Is Good!” en 1985, la banda ha encontrado su lugar en el rock y redefiniendo el metal. Más reconocimiento llegó en 2017, cuando ganaron el Grammy por la Mejor Interpretación de Metal con la canción “Dystopia”. No obstante, la banda ha recibido 12 nominaciones en total.

Sobre el evento

Para hoy está previsto que los accesos se habiliten a las 18:00 y que la banda nacional Kuazar, que será la telonera, se presente a las 20:10. El ingreso de Megadeth al escenario está marcado para las 21:30.

Todavía quedan entradas en venta a través de la web www.todoticket.com.py. Los costos son G. 190.000 (Platea), G. 250.000 (Campo), G. 350.000 (Preferencia), G. 500.000 (Golden Circle) y G. 620.000 (Lounge Megadeth, que incluye consumición de cerveza y gaseosa).

La productora Garzia Group informó que está permitido llevar elementos como repelentes, riñoneras o mochilas pequeñas, encendedores, pilotos, cámaras digitales chicas, cajas cerradas de cigarrillos, productos femeninos, cargadores, gorras y sombreros.

No se podrá acceder al evento con armas de cualquier tipo, cadenas gruesas, cintos, sustancias ilícitas, mochilas grandes, alimentos, bebidas, aerosoles, instrumentos musicales, conservadores, termos, vasos térmicos, bloqueador solar, rayos o punteros láser, selfie stick, vapes o cigarrillos eléctricos.