Megadeth y la fortaleza del thrash metal

A lo largo de toda su trayectoria, desde el año 1983, Dave Mustaine ha sabido construir con su grupo su propia historia. A través del tiempo, con discos que han calado profundamente en una gran base de fanáticos alrededor del mundo, el grupo se ha instalado como una de las bandas más importantes de su género.

Miembros que han entrado y salido, o problemas de salud que el propio Mustaine atravesó, como un brazo roto o un cáncer de garganta al que venció definitivamente, han sido solamente algunos de los obstáculos que podían poner punto final a su historia. Pero, así como se muestra en esta entrevista, para él no existen desafíos que puedan hacerle dudar de su pasión por la música y lo mucho que gana gracias al amor de la gente.

Luego de haber visitado Paraguay en dos oportunidades (2011 y 2016) el grupo estará de regreso con su conformación actual: Dave Mustaine (voz, guitarras), Teemu Mäntysaari (guitarra principal), James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería), y con el nuevo disco “The Sick, The Dying… And The Dead”.

Tras saludar con mucha amabilidad, el “colorado” Mustaine, como lo reconocen sus fanáticos, se mostró muy abierto a responder preguntas no solo sobre música sino sobre su forma de ver la vida luego de todos los sucesos que conformaron su historia.

-La gira empieza por Latinoamérica ¿Hay alguna conexión especial con nuestra gente?

-Totalmente. Siendo norteamericano, crecí en el Sur de California, así que tengo muchos amigos latinos y latinas. Nací y crecí en San Diego, luego fui a Arizona pero volví a mi ciudad de origen, por lo que estuve rodeado de latinos.

-¿Y qué expectativas tenés de volver a Paraguay, país con el que creaste una gran conexión gracias a los fans y a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, con la que tocaron juntos?

-Sí, tengo recuerdos muy hermosos de su país, del grupo de chicos que tocaba con instrumentos creados de piezas de basura, del trabajo que hicimos con Favio Chávez, de asistir luego al estreno del documental “Landfill Harmonic” y compartir de nuevo con todos esos chicos maravillosos, porque para mí no hay mejor cosa que poder conocer e involucrarte con la gente del país al que vas, porque esa gente es la que nos hizo ser lo que somos hoy.

-Bueno, además vienen a presentar el disco nuevo “The Sick, The Dying and the Dead” ¿Cómo llegaron los nuevos temas en medio de todo un cambio de paradigma en la industria musical?

-Es tan difícil explicar lo que está sucediendo en la música, porque a veces cuando alguien hace un álbum se toma mucho tiempo para mostrarlo al público. Hoy en día puedes hacer canciones en un día, o incluso hay canciones que suenan a que fueron escritas en un día. Hoy en día esas canciones están tomando el mercado. Se ha hecho un negocio alrededor de todo, como de los álbumes, el streaming, las giras. Si bien me encanta la gente que escribe y crea música, siento que no puedo tomar la decisión de si me gusta o no una banda hasta verla en vivo, porque si la veo y en vivo “rockea” entonces el recorrido que queda es seguir creciendo y conectando.

-¿Qué piensas de quienes ven a la música solo como un negocio?

-Creo que todo el mundo quiere impactar con un álbum, pero en un periodo corto, ya que la gente últimamente no tiene mucho tiempo para pensar sobre eso. Recuerdo que Sting dijo una vez: tienes que vivir la vida entre álbumes, tienes que tener algo sobre lo cual cantar, y creo que tiene razón. Así que creo que uno tiene que encontrar eso clave que decir sobre los momentos vividos. Todas las bandas que hacen un disco tienen toda una vida para escribirlo y pensar en el siguiente. Es así que puedes notar qué bandas son verdaderamente buenas, por escuchar su segundo álbum. Hay que ver si pueden seguir creando cosas buenas. Nuestro segundo disco fue “Peace Sells… But Who’s Buying?” con el que seguimos la pasión metal que creía dentro nuestro. No lo hicimos por dinero, porque Dios sabe que si lo hiciera por dinero quitaría álbumes todo el tiempo. Pero hay algo sobre tocar heavy metal y ver a los fans que te hace amar lo que haces, de darte cuenta de su importancia, así que yo vivo por eso y me tomo en serio los tiempos de los procesos.

-De hecho en tu vida pasaste por muchos desafíos tanto profesionales como de salud. Todo eso hace parte de tus procesos.

-Claro, pero si uno no está prestando atención probablemente no tendría nada que escribir sobre esos desafíos. Lo bueno también es que durante esos desafíos nunca estuve solo, tenía fans de todo el mundo que me escribían y me deseaban todo lo mejor. Eso ayudó siempre.

-¿Te dio fortaleza cuando atravesaste el cáncer?

-Sí, pero sé que para la mayoría de las personas el cáncer no es un viaje agradable. Pero es importante hablar de esto para que no le pase a otros, porque la enfermedad tiene que ver con muchos, muchos factores, como dónde viven, cómo comen, cómo se cuidan. Y una vez que tienen la enfermedad pensar si vieron antes señales en su cuerpo que pudieron haber indicado algo. Pero bueno, una vez que lo vencí me sentí victorioso y con ganas de contarles a los fans y de agradecer por sus pensamientos y apoyo. Tengo los mejores fans del mundo.

-También tuviste este episodio en el que casi perdiste la movilidad de tu mano izquierda y tuviste que aprender de nuevo a tocar la guitarra.

-Sí, fue brutal el proceso, la terapia física, el tratamiento tanto en mi brazo como en mi mano, durante casi un año y medio. Mi brazo todavía se ve diferente, porque cuando me herí, los músculos fueron afectados. Empezaron a morir y se tornaron más pequeños, entonces tuve que hacer mucho entrenamiento con peso, máquinas, para fortalecerme de nuevo. Pero claro, era un proceso en el que nunca me iba a dar por vencido.

-Sí, eso es maravilloso, porque sé que has dicho una vez que querías con Megadeth ser la mayor banda de metal del mundo, y no sé si sientes que has conseguido todo lo que deseas.

-Bueno, de hecho entre Metallica y Megadeth he estado en dos de las bandas más grandes del mundo, he influenciado a tres o cuatro de las bandas más grandes del mundo. Todo el mundo sabe de mi historia. Poca otra gente puede lograr eso, como recién que hablábamos de Sting que estaba en The Police y salió de la banda y lo logró como solista, o Paul McCartney que fue enorme con The Beatles y luego solo, o Ozzy Osbourne fue grande con Black Sabbath pero también después solo. Pero no hay mucha otra gente que lo hace, pero es relativísimo. Si vas a dejar tu banda, tienes que asegurar que lo que estás haciendo no haga decaer tu credibilidad.

-Pero creo que todo esto es fruto de un trabajo duro, ¿verdad?

-Sí, es trabajo duro, no hay otra forma. Una vez que escribes una canción solo resta tocarla, divertirse, bailar, hacer “headbang” y todo esto. Nunca me hubiera creído que esto hubiera sido mi destino cuando era un pequeño niño. Me hace sentir muy bien que la gente vea tantas cosas buenas en mí, que no hago tanto caso a quienes hablan mierda, porque estuve en ese lugar. Hace poco estaba mirando una foto mía en el Central Park de Nueva York, probablemente hace 40 años, yo estaba sin hogar en el parque, y el mundo ha visto esa imagen. Vivía en la calle. Así que estoy muy satisfecho con todo lo que pude lograr después, estoy feliz con todo lo que he hecho y me encantaría hacer más por los demás. Me encanta hacer a las personas felices, eso es lo mejor de mi trabajo.

-Así que pareces feliz con donde estás ahora mismo.

-Puede ser. Hay días, como todos, en que ando enojado por cosas insignificantes. Entonces empiezo a pensar en las cosas que me hacen feliz. Me pregunto: ¿Qué te hace feliz en esta vida? Y ¿te importa lo que dicen los demás? Porque si me pongo a comparar mi mundo interior con el de los demás, voy a perder. Solo hay que enfocarse en estar bien primero uno mismo para luego poder estar bien para el resto. Pero las personas tienden a compararse todo el tiempo y eso nunca es bueno.

-Entonces haces mucho trabajo interno por tu bienestar mental también.

-La felicidad es un trabajo de interés propio. Si estás en un momento malo tienes que parar porque eso se puede convertir en algo peor a través de los días. Entonces es importante parar por un minuto o una hora, tal vez, y mirar dentro de ti. Yo trato de no ser tan complicado y ser muy transparente con lo que quiero. Siempre he tratado de ser honesto con nuestros fans. Por eso también siempre trato de no decir cosas que pueden no ser ciertas, por ejemplo si no es seguro que saldremos de gira no vamos a anticipar nada. Es por eso que mantengo mi boca cerrada con las medias verdades.

-Y toda la nueva era de Megadeth, con las colaboraciones y la participación del nuevo guitarrista Teemu Mäntysaari ¿Cómo te hace sentir?

-Con Teemu van a estar muy sorprendidos. Él es el guitarrista que he estado buscando por un tiempo, ya que tuvimos que decirle adiós a Kiko Loureiro. Fue una difícil decisión, pero debía encontrar al indicado para el tour. Incluso Kiko nos ayudó a elegir a Teemu, que es realmente maravilloso. Estamos muy emocionados por empezar la gira.

-Así que estás contento con todas estas decisiones ahora mismo.

-Sí, me siento como Ozzy Osbourne con Randy Rhoads (risas).

