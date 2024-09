Vanessa Moreno: “Todo lo que me haga sanar es algo que necesito cantar”

Dueña de una voz verdaderamente privilegiada y de una musicalidad sin igual, Vanessa Moreno trae consigo toda la pasión y el compromiso que representa para ella compartir su propuesta. En la actualidad brasileña, ella se destaca como una revelación, pero ya viene andando un camino desde hace años con grabaciones como solista y colaboraciones.

Lea más: Cráneo y Lasser, en constante expansión

Vanessa participó de varias grabaciones y espectáculos con artistas de la música de su país como Gilberto Gil, Edu Lobo, João Bosco, Rosa Passos, Mônica Salmaso, Joyce, Renato Braz, Alaíde Costa o Dori Caymmi. Su discografía incluye “Vem Ver” (2013) y “Cores Vivas – Canções de Gilberto Gil” (2016) con Fi Maróstica, y el disco solista “Em Movimento” (2017). A dúo con el pianista paraibeño Salomão Soares lanzó “Chão de Flutuar” (2019) y “Yatra-Tá (2021). En 2021 y 2023 regresa con más trabajos solista: “Sentido” y “Solar”, este último nominado al Latin Grammy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estoy muy contenta por la invitación porque es la primera vez que iré a Paraguay para cantar y conocer el país, es muy gratificante poder llevar mi guitarra y hacer canciones que me gustan mucho”, dijo la cantante con mucha emoción al hablar con ABC. Anticipó que este será un concierto intimista entre su voz, su guitarra y el público.

Asimismo, se detuvo a pensar en el camino que la tiene hoy en día viajando por el mundo con su música. Rememoró que se inició a sus 15 años cuando ella era muy amante del rock. “Empecé por la guitarra cuando escuchaba rock, eso me llevó a la música de alguna manera y después vino la voz. Comencé a cantar a los 16 años y en aquel entonces no podría imaginar que un día iba a viajar cantando. Entonces siempre que estoy en el escenario para mí es muy especial, es como la primera vez, siento mariposas en el estómago. Una ansiedad buena”, reconoció.

Vanessa observó cómo en ella conviven varios mundos, entre su amor por el rock que nunca dejará de existir y su pasión por la música popular. De hecho recuerda que fue invitada por el grupo de metal Angra para grabar canciones del álbum “Cycles of Pain”. “La invitación de Angra fue muy especial, fue como visitar un tiempo muy especial de mi adolescencia en una música que me dio bases para que pudiera encontrar tantas otras cosas. Entonces cantar con ellos es una realización muy grande”, afirmó.

“Pero aún escucho rock y música brasileña, todo eso hace parte de mi trayectoria, cada parte es una entrada a una parte muy especial dentro de mí. Cantar rock es diferente porque la energía de estar en el escenario es un poco diferente, la manera de colocar la voz también, la música brasileña tiene otra colocación de voz, otra energía. Siempre pongo 100% de mí en todo. Son partes distintas en mí, pero ambas muy especiales”, señaló.

Sobre los álbumes donde ha cantando canciones de otros compositores, como Gilberto Gil, Tom Jobim, Djavan, Milton Nascimento, y otros, fueron importante para ella porque son las músicas que “me hicieron estar aquí hoy”, indicó.

“Son esas músicas que me gustan mucho escuchar y que también me gustan cantar. Así deben ser esas canciones que hagan brillar a mis ojos y a mi corazón latir más fuerte. Deben tener sentido, y si tienen sentido yo necesito compartir con las personas a través de la voz”, dijo.

En ese sentido, reflexionó: “Todo esto me hace recordar de algo importante, y es que yo siempre acostumbro a decir que la música para mí sana, entonces todo lo que me haga sanar es algo que necesito cantar, como esas músicas de otros compositores y compositoras que dicen las cosas que me gustaría decir pero a veces no encuentro palabras. Ellos lo dijeron por mí y voy a cantar a mi manera”, mencionó.

Vanessa vio también cómo los mensajes de canciones de todos los tiempos pueden impactar aún al día de hoy porque para ella “la música está viva, y esa es la cosa buena de ella. A las canciones podemos darles otros significados en otros tiempos o en el mismo tiempo, pero cada persona es única y la persona que hizo la canción, escribió, pensó algo, pero cuando yo voy a cantar lo mismo para mí significa tal vez otra cosa pero importante también”, señaló.

Acerca de cantar canciones de otros compositores, reconoció que el compromiso es muy grande, “sobre todo cuando estos compositores nos conocen”. “Es mucha responsabilidad pero te da mucha alegría saber cuando a los les gusta escuchar lo que tengo para decir con las canciones que ellos compusieron”, remarcó.

Todo esto, más las composiciones de sus propias obras y las giras son cosas que Vanessa alterna con el cuidado de su hogar y su familia. “Es un desafío diario, es como hacer malabarismo”, dijo también sobre el hecho de criar, a la par, a su hija pequeña. “A ella le gusta la música, entonces cuando es necesario ella va conmigo a los conciertos, pero también el padre de mi hija es realmente un padre, tiene las responsabilidades de un padre entonces dividir las responsabilidades de mi hija con él es muy importante para que yo pueda cantar y desarrollar mi carrera musical”, indicó.

Y en medio de ese tiempo es cuando Vanessa también entrega unos minutos de su agenda para hablar con la prensa antes de llegar a un nuevo país, porque entiende la importancia del recibimiento y el intercambio. Hacia el final aprovechó para invitar al público a que vaya a conocerla o seguir encantándose con su propuesta.

“Me gustaría invitar a las personas a estar cerca de mí y de mi guitarra, porque voy a compartir las músicas que me dan sentido, justamente como las músicas de mi álbum “Sentido”, algunas de “Solar”, algunas otras que no grabé aún pero son músicas que me tocan, son especiales”, dijo.

“Acostumbro a decir que la música para mí de tan importante que es al compartir es como un juego, por eso es tan especial, así que invito a que juguemos juntos, cantemos, para que podamos salir mejor de cuando llegamos, juntos, va a ser muy especial para mí”, cerró.