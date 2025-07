“No hay límites”: cantante no vidente paraguaya ganó festival internacional

La emoción se desbordó esta madrugada en el aeropuerto, cuando Soleil Arguello, joven cantante no vidente oriunda de Ciudad del Este, regresó al país con el trofeo en mano: fue la ganadora del Festival Internacional de la Canción de Personas con Discapacidad, realizado el pasado 26 de julio en Guatemala.

Con una poderosa y emotiva interpretación de la canción “Puedes llegar”, popularizada por Gloria Estefan y Plácido Domingo, Soleil conmovió al jurado, al público y a las delegaciones participantes de Cuba, El Salvador, Honduras y el país anfitrión. El evento se llevó a cabo en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala, en una jornada cargada de talento, inclusión y emoción.

Su entrega, su impecable técnica vocal y su presencia escénica fueron ovacionadas. La delegación paraguaya fue una de las más aplaudidas y, al final de la noche, Soleil se alzó con el primer lugar.

“Me siento feliz, contentísima, ya lloré un montón”, contó evidentemente emocionada esta mañana, tras su llegada. “Estoy muy agradecida por esta brillante oportunidad, por haber podido convivir y compartir con colegas ciegos de otros países. Fue una experiencia increíble”, relató.

La joven fue seleccionada por la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual del Paraguay para representar al país, y desde mayo se preparó con disciplina y entusiasmo para este gran desafío.

“Los desafíos están siempre para ser enfrentados. No hay que tener miedo a lo que pueda llegar a pasar. Hay que ir con la frente en alto, y no cuesta nada intentarlo. Si de repente no sale, está bien. Pero si Dios permite que sea nuestro momento, es por algo”, expresó con firmeza.