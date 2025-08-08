La banda paraguaya NOD vuelve a los escenarios este viernes

Según información provista por la banda, este concierto exclusivo promete ser una noche intensa, cargada de distorsión, nostalgia y fuerza en vivo. NOD planea repasar sus temas más representativos al tiempo que compartirá nuevas composiciones con el público que los ha seguido desde sus inicios.

El grupo señala que este reencuentro será también el punto de partida de una nueva etapa artística. Tras haber dejado una marca en la escena alternativa nacional, NOD afirma retomar su propuesta con la misma “energía cruda y visceral” que los caracterizó desde su formación, en un espacio que, destacan, les permite conectar de cerca con su audiencia.

El espectáculo en Voudevil llega acompañado de una formación renovada y, según el grupo, afilada. José Bazán, voz principal, retorna al frente del proyecto con una carga emocional y expresiva que, aseguran, será uno de los pilares del show. Paulo Lezcano, en el bajo —también integrante de Square Pants y Eyesight—, se suma aportando versatilidad. Juan Colmán, actual guitarrista de Eyesight, estará a cargo de la batería, completando lo que describen como una base rítmica potente y bien aceitada.

Completan la alineación André Pinheiro, guitarrista que ha sido parte del núcleo creativo del grupo, y Alejandro Cantero, productor musical y también guitarrista, quien se incorpora en esta nueva etapa aportando, en palabras de la banda, una visión fresca y profesional al sonido de NOD.

Además del concierto, la agrupación anunció que se encuentra trabajando en nuevo material que verá la luz en los próximos meses.

El evento no solo marca el regreso de NOD a los escenarios, sino también la apertura de un capítulo que, según ellos mismos, se caracterizará por una renovación sonora sin perder la esencia que los posicionó dentro del circuito alternativo nacional.