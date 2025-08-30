Fulvio Rojas presenta su libro “Rock en el Este”, esta noche en Asunción

Charles The Bar (Charles De Gaulle 432) será el escenario de la presentación de “Rock en el Este: el sueño del niño”, el libro del músico y docente Fulvio Rojas. El acto estará acompañado por música en vivo a cargo de los Telesca Brothers y del mismo autor.

A partir de las 21:00 se llevará a cabo la presentación de este material, en el que Rojas presenta su experiencia con Fruto Maduro, una de las agrupaciones pioneras del rock en el este del país, formada en el año 1983.

Fulvio Rojas también integró bandas como Ácido, en el año 1993 y actualmente es parte de Mr. Rock. Tiene más de 50 canciones creadas, interpretadas y algunas grabadas a lo largo de estos 42 años dedicados a su pasión por el rock.

Tras presentar su libro al público e invitados especiales, Rojas ofrecerá un show acústico interpretando sus temas propios.

Posteriormente, a las 23:00, comenzará el show de los Telesca Brothers, una banda conformada por los hermanos José “Chino” Telesca (voz y guitarra) y Freddy Telesca (bajo), que lleva al escenario su pasión por el rock en español, en inglés y en portugués.

