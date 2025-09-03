Nath Aponte sigue en La Voz Argentina gracias al apoyo de Luck Ra.

La paraguaya Nath Aponte continúa firme en La Voz Argentina luego de superar una instancia clave en el primer round de batallas. La joven cantante interpretó un mix de “Call me maybe” y “How will I know”, y logró conquistar al público con su frescura y energía sobre el escenario.

Tras su presentación, Nath quedó envuelta en un triple empate con sus compañeros de equipo, lo que generó gran expectativa entre los televidentes y el jurado. El momento fue uno de los más tensos de la noche, ya que solo uno de los tres podía seguir en competencia.

Finalmente, fue su coach Luck Ra quien tuvo la última palabra y decidió salvar a la paraguaya, destacando su talento y el potencial que puede seguir desarrollando dentro del programa. La decisión emocionó profundamente a Nath, quien agradeció tanto a su mentor como a los demás jurados por el apoyo recibido.

Con esta victoria en el primer round, Nath Aponte se consolida como una de las voces más prometedoras del certamen y representa con orgullo a Paraguay en uno de los programas de talentos más vistos de la región.

