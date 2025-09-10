Artistas locales y nacionales cantarán a Ayolas por su aniversario

El responsable de Comunicaciones de la Municipalidad, Ramón Mareco, informó que el Festival del Arary, que forma parte de los festejos por el aniversario de la ciudad, junto a otras actividades realizadas y por efectuarse en los próximos días bajo la administración del intendente Carlos Duarte (ANR), se pondrá en marcha desde las 19:00 en el área verde ubicada en la entrada del barrio San Antonio de este distrito.

En el evento, de acceso gratuito, estarán presentes artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales. Entre ellos se menciona la presencia en escenario de La Retroban, Los Alfonso, Cumbre Bohemia, Nadia Portillo y la animación de Enrique Pavón, indicó.

Asimismo, Mareco señaló que además de ofrecer a la ciudadanía ayolense y a los visitantes un espectáculo de excelente calidad, también se busca brindar a los emprendedores la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos. Es por ello por lo que todas las actividades organizadas por el municipio se concentran en el área verde.

Otros atractivos

Para este jueves 11, a las 18:00 en la Parroquia San José Mí, se tiene prevista la celebración de la misa de acción de gracias. A las 19:00 se realizará la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía. Seguidamente se efectuará la serenata a la ciudad. El viernes 12, a las 9:00, tendrá lugar el desfile cívico estudiantil y, a las 19:00, nuevamente el Festival Ayolas Canta.

El domingo 13, en el Polideportivo Municipal, habrá eventos de pádel y boxeo. Finalmente, el sábado 27 de septiembre, en el Club de Pesca Yacyretá, se desarrollará el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución.

