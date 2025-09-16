Bopnova Jazz Band revive “la era del swing” en El Otro Teatro

La Bopnova Jazz Band, una agrupación conformada principalmente por ex integrantes de la Big Band del Colegio Salesianito, busca celebrar este martes 16 a aquellas grandes bandas de la era del swing. Lo hará con un concierto en El Otro Teatro, a partir de las 21:00, con entradas a G. 30.000.

Lea más: Adiós a Hermeto Pascoal: el brujo que transformaba todo en música

La banda, dirigida por Carlos Cazal, apunta a celebrar a esos grandes conjuntos musicales, principalmente conformados por instrumentos de viento, instrumentos armónicos, bajo y batería que acompañaron a artistas como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald.

“Estas grandes bandas fueron muy populares y hasta hoy son recordadas como la orquesta de Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, entre otras”, destacaron desde la agrupación.

El repertorio del concierto estará conformado por obras clásicas de la era del swing como “In the Mood”, “A String of Pearls,” “Pennsylvania 6-5000” y “Moonlight Serenade” de Glenn Miller; “Take the ‘A’ Train”, de Duke Ellington; “Li’l Darlin’” de Count Basie; y “Pink Panther”, de Henry Mancini.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Bopnova Big Band está conformada por los saxofonistas Rudi Elías, Gustavo Berni, Ariel Plá, Giovanni Costa, Guadalupe Duré, Elías Vargas y Mabel Giménez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las trompetas están Carlos María Cazal, Tito Ibarrola, José Gabriel Chirife y Jesús Mereles, mientras que en los trombones están Bruno Flor, Carlos Romero y Rodrigo Bigordá.

La sección rítmica está conformada por Iván Cáceres, Hedilberto Castro, Milciades Chirife y Camilo Fernández.