ReciclArte 2025 anuncia su grilla de horarios

ReciclArte vuelve a San Bernardino con dos jornadas que reunirán a lo mejor de la música latinoamericana. Entre los nombres más destacados figuran Babasónicos, Cuarteto de Nos, Ratones Paranoicos, La Beriso, Flou, Las Pastillas del Abuelo y Los Cafres, además de una selección de talentos locales que prometen un ambiente vibrante desde la apertura de puertas.
Lea más: Reprograman el concierto de Anuel AA en Asunción: esta será la nueva fecha
La organización del festival ya compartió los horarios de cada presentación, lo que permite al público planificar con anticipación su experiencia en el Anfiteatro. Con opciones de entradas por día y abonos para ambas jornadas, la preventa sigue activa en Ticketea.
Horarios oficiales
Sábado 27 de septiembre
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- 13:30 – Apertura de portones
- 13:45 – 411Y
- 14:25 – El Pórtico
- 15:05 – Lucero Sarambí
- 15:45 – Funk’chula
- 16:30 – Lanuestra
- 17:30 – Juan Cancio Barreto
- 18:25 – Los Cafres
- 19:40 – La de Roberto
- 20:40 – El Kuelgue
- 21:50 – Salamandra
- 22:50 – Ratones Paranoicos
- 00:00 – Babasonicos
Domingo 28 de septiembre
- 13:30 – Apertura de portones
- 13:45 – Ciudad Mansa
- 14:25 – Sari Carri
- 15:05 – Deficiente
- 15:45 – Bohemia Urbana
- 16:40 – Cruzando el Charco
- 17:40 – Grupo Generación
- 18:35 – Monsieur Periné
- 19:40 – Kita Pena
- 20:40 – Las Pastillas del Abuelo
- 21:50 – La Beriso
- 23:00 – Cuarteto de Nos
- 00:25 – Flou
Información de entradas
Abono dos días – Preventa 3
- Plateas: G. 375.000
- Generales: G. 500.000
- Césped: G. 675.000
- Lounge: Agotado
Por día – Preventa 3
- Plateas: G. 250.000
- Generales: G. 350.000
- Césped: G. 450.000
- Lounge: G. 750.000
Disponibles en todos los puntos de Ticketea y en www.ticketea.com.py.