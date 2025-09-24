Música

ReciclArte 2025 anuncia su grilla de horarios

El festival ReciclArte 2025 iluminará el Anfiteatro José Asunción Flores este fin de semana, específicamente los días 27 y 28 de septiembre con una grilla cargada de artistas nacionales e internacionales.

24 de septiembre de 2025 - 17:21
En cada edición el Festival ReciclArte reúne a miles de personas en San Bernardino.
ReciclArte vuelve a San Bernardino con dos jornadas que reunirán a lo mejor de la música latinoamericana. Entre los nombres más destacados figuran Babasónicos, Cuarteto de Nos, Ratones Paranoicos, La Beriso, Flou, Las Pastillas del Abuelo y Los Cafres, además de una selección de talentos locales que prometen un ambiente vibrante desde la apertura de puertas.

La organización del festival ya compartió los horarios de cada presentación, lo que permite al público planificar con anticipación su experiencia en el Anfiteatro. Con opciones de entradas por día y abonos para ambas jornadas, la preventa sigue activa en Ticketea.

La agrupación argentina Babasónicos se presentará por primera vez en el Anfiteatro "José Asunción Flores", en el marco del festival ReciclArte.
Horarios oficiales

Sábado 27 de septiembre

  • 13:30 – Apertura de portones
  • 13:45 – 411Y
  • 14:25 – El Pórtico
  • 15:05 – Lucero Sarambí
  • 15:45 – Funk’chula
  • 16:30 – Lanuestra
  • 17:30 – Juan Cancio Barreto
  • 18:25 – Los Cafres
  • 19:40 – La de Roberto
  • 20:40 – El Kuelgue
  • 21:50 – Salamandra
  • 22:50 – Ratones Paranoicos
  • 00:00 – Babasonicos

Domingo 28 de septiembre

  • 13:30 – Apertura de portones
  • 13:45 – Ciudad Mansa
  • 14:25 – Sari Carri
  • 15:05 – Deficiente
  • 15:45 – Bohemia Urbana
  • 16:40 – Cruzando el Charco
  • 17:40 – Grupo Generación
  • 18:35 – Monsieur Periné
  • 19:40 – Kita Pena
  • 20:40 – Las Pastillas del Abuelo
  • 21:50 – La Beriso
  • 23:00 – Cuarteto de Nos
  • 00:25 – Flou
Cuarteto de Nos.
Información de entradas

Abono dos días – Preventa 3

  • Plateas: G. 375.000
  • Generales: G. 500.000
  • Césped: G. 675.000
  • Lounge: Agotado

Por día – Preventa 3

  • Plateas: G. 250.000
  • Generales: G. 350.000
  • Césped: G. 450.000
  • Lounge: G. 750.000

Disponibles en todos los puntos de Ticketea y en www.ticketea.com.py.

