ReciclArte 2025 anuncia su grilla de horarios

ReciclArte vuelve a San Bernardino con dos jornadas que reunirán a lo mejor de la música latinoamericana. Entre los nombres más destacados figuran Babasónicos, Cuarteto de Nos, Ratones Paranoicos, La Beriso, Flou, Las Pastillas del Abuelo y Los Cafres, además de una selección de talentos locales que prometen un ambiente vibrante desde la apertura de puertas.

La organización del festival ya compartió los horarios de cada presentación, lo que permite al público planificar con anticipación su experiencia en el Anfiteatro. Con opciones de entradas por día y abonos para ambas jornadas, la preventa sigue activa en Ticketea.

Horarios oficiales

Sábado 27 de septiembre

13:30 – Apertura de portones

13:45 – 411Y

14:25 – El Pórtico

15:05 – Lucero Sarambí

15:45 – Funk’chula

16:30 – Lanuestra

17:30 – Juan Cancio Barreto

18:25 – Los Cafres

19:40 – La de Roberto

20:40 – El Kuelgue

21:50 – Salamandra

22:50 – Ratones Paranoicos

00:00 – Babasonicos

Domingo 28 de septiembre

13:30 – Apertura de portones

13:45 – Ciudad Mansa

14:25 – Sari Carri

15:05 – Deficiente

15:45 – Bohemia Urbana

16:40 – Cruzando el Charco

17:40 – Grupo Generación

18:35 – Monsieur Periné

19:40 – Kita Pena

20:40 – Las Pastillas del Abuelo

21:50 – La Beriso

23:00 – Cuarteto de Nos

00:25 – Flou

Información de entradas

Abono dos días – Preventa 3

Plateas: G. 375.000

Generales: G. 500.000

Césped: G. 675.000

Lounge: Agotado

Por día – Preventa 3

Plateas: G. 250.000

Generales: G. 350.000

Césped: G. 450.000

Lounge: G. 750.000

Disponibles en todos los puntos de Ticketea y en www.ticketea.com.py.