“Voces del alma”, un paseo musical con José Mongelós y Andrea Valobra

Un repertorio ecléctico, acompañado por una gran puesta en escena promete “Voces del alma”, el espectáculo que se presentará este viernes 24 a las 21:00 en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

“Con el equipo nos sentamos a diseñar un espectáculo y tratar de mover el tablero, cambiar un poco las cosas que se suelen hacer en este tipo de festivales”, afirmó José Mongelós, acerca de este espectáculo que será a beneficio de la Fundación Renal del Paraguay (Frepa).

Es así que, a la hora de embarcarse en este proyecto, sumó a Andrea Valobra, a una orquesta de trece músicos dirigida por el pianista Rodrigo Quintás y a un grupo de más de veinte bailarines dirigido por el coreógrafo Nicolás Moreno.

Adelantó que, a diferencia de otros espectáculos en que los cantantes simplemente entran y cantan diversas canciones, para “Voces del alma” apostaron a algo más teatral, con un despliegue de vestuario y buscando contar una historia.

“Queremos que haya personajes en escena, que sean distintos personajes contando distintas historias, transportando un poco al público a los escenarios de Londres, de Broadway, de Las Vegas. Cosas espectaculares pero también profundas”, expresó el tenor.

Detalló además que el espectáculo estará dividido en varios actos, con una primera parte dedicada a temas de reconocidas obras del teatro musical como “Cats” y “The Greatest Showman”.

El segundo segmento va a estar dedicado a la música en español, incluyendo un homenaje a la guarania; mientras que en la tercera parte se presentarán canciones de swing y jazz como las de Frank Sinatra y Ella Fitzgerald.

“El último acto va a ser épico, de rock sinfónico con Queen, Los Beatles, para un gran final”, anticipó Mongelós. En este sentido, afirmó que será “espectáculo de clase mundial, de un nivel altísimo, hecho por paraguayos”.

Por su parte, Andrea Valobra afirmó que fueron varias las razones que la animaron a sumarse a esta iniciativa. “Primeramente, colaborar con causas como la de Frepa es siempre algo que inspira y moviliza”, expresó.

“Por otro lado, trabajar con José es algo que fluye de forma muy natural entre nosotros: nos conocemos, nos conectamos y disfrutamos mucho de cantar y evolucionar juntos en cada una de nuestras vertientes musicales”, añadió.

Mongelós destacó también la posibilidad de poder colaborar con el trabajo que realiza Frepa, desde hace 26 años, para brindar apoyo integral a pacientes pediátricos y adultos renales de escasos recursos de los principales hospitales del país.

“Es un área de la salud que no tiene mucha visibilidad, pero sí mucha necesidad y se está haciendo un trabajo maravilloso. Para mí es un honor y una alegría enorme sumarme a esta causa”, expresó.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para “Voces del alma” están a la venta en Ticketea o en la sede de Frepa, comunicándose al (0971) 856-111.

Los precios y sectores son: G. 100.000 (Platea Alta), G.150.000 (Platea Baja), y G. 250.000 (VIP).