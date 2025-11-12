Luis Szarán recibe hoy la Orden Nacional del Mérito en grado de “Gran Cruz”

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” albergará a este acto previsto para las 19:00, en el que también se realizará la presentación del teaser del documental “Mborayhu Porã”, dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano, con la producción de Maneglia-Schémbori Realizadores.

“Como un faro de esperanza y transformación, se erige Luis Szarán, un maestro cuya batuta no solo dirige orquestas, sino que acaricia el alma de su nación”, destacó la productora liderada por los cineastas Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, al compartir unas imágenes de este documental en las redes sociales.

Luis Szarán es compositor, musicólogo y director de orquesta. Desde 1990 es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y sus composiciones han sido estrenadas por la Orquesta Sinfonietta de París, la Orquesta Sinfónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Venecia, entre otras agrupaciones.

En el año 2002, creó Sonidos de la Tierra, una organización que busca promover valores y buenas prácticas ciudadanas a través de la música. También está al frente del proyecto Sonidos de Paraqvaria.

