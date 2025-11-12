Música
12 de noviembre de 2025 - 01:00

Luis Szarán recibe hoy la Orden Nacional del Mérito en grado de “Gran Cruz”

El maestro Luis Szarán será hoy condecorado por el gobierno nacional, en reconocimiento a su labor artística.
El maestro Luis Szarán recibirá hoy la Orden Nacional del Mérito en grado de “Gran Cruz”, que le fue otorgada por el gobierno nacional. El acto contará con la presencia del presidente de la república, Santiago Peña, y de la primera dama, Leticia Ocampos.

Por Maripili Alonso

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” albergará a este acto previsto para las 19:00, en el que también se realizará la presentación del teaser del documental “Mborayhu Porã”, dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano, con la producción de Maneglia-Schémbori Realizadores.

“Como un faro de esperanza y transformación, se erige Luis Szarán, un maestro cuya batuta no solo dirige orquestas, sino que acaricia el alma de su nación”, destacó la productora liderada por los cineastas Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, al compartir unas imágenes de este documental en las redes sociales.

Luis Szarán es compositor, musicólogo y director de orquesta. Desde 1990 es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y sus composiciones han sido estrenadas por la Orquesta Sinfonietta de París, la Orquesta Sinfónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Venecia, entre otras agrupaciones.

En el año 2002, creó Sonidos de la Tierra, una organización que busca promover valores y buenas prácticas ciudadanas a través de la música. También está al frente del proyecto Sonidos de Paraqvaria.

