Shakira en Paraguay: despliegue policial y cuáles serán las calles bloqueadas

Este viernes tendrá lugar el primero de los dos conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en Asunción, en el estadio La Nueva Olla del club Cerro Porteño.

Se espera una concurrencia masiva de público y la Policía lleva ya un par de días desplegada en las inmediaciones del estadio para los preparativos de seguridad, según explicó hoy a ABC Cardinal el comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción.

La Policía desplegará unos 2.100 agentes para cubrir ambos conciertos, hoy y mañana sábado.

“Anillo de seguridad” alrededor de la Nueva Olla

Al igual que en otros grandes eventos similares, se implementará un “anillo de seguridad” varias cuadras alrededor del estadio, un perímetro dentro del cual el tránsito de vehículos estará parcial o totalmente bloqueado.

Ese “anillo” comprende el espacio entre las calles Blas Garay (Cuarta Proyectada), la avenida Estados Unidos, la calle Samudio Corrales (Novena Proyectada) y la calle Caballero. Ese dispositivo está siendo aplicado desde la medianoche de hoy y se mantendrá hasta las 6:00 del domingo, luego del segundo concierto.

Las personas que viven o trabajan dentro de esa área tendrán pases que les permitirán entrar y salir del “anillo”.

El jefe policial agregó que habrá patrullas móviles circulando en los alrededores del evento para prevenir la presencia de “cuidacoches”.

Añadió que antes de las 6:30 aún no se observaba en la zona la presencia de personas acampando, aunque indicó que la Policía fue informada de la posible llegada de contingentes de fans del interior del país que llegarían temprano en el día.

Horarios del concierto y objetos prohibidos

Está previsto que el acceso de fans a la Nueva Olla se habilite a las 16:45. La artista paraguaya Nath Aponte, encargada del show previo, subirá al escenario a las 20:00 y el show de Shakira comenzará a las 21:00.

La organización del evento presentó un listado de objetos cuyo ingreso estará prohibido en el estadio, que incluye armas de cualquier tipo, aerosoles, alimentos o bebidas ajenas al evento, animales (salvo perros de servicio), bocinas de aire, carpas, sillas, carteras o bolsos mayores a 21 por 30 centímetros, conservadoras, equipos de tereré, equipos profesionales de cámara o video, instrumentos musicales, pistolas de agua, publicidad, rayos o punteros láser, palos de “selfie”, monopods, drones, tabletas, computadoras, sustancias ilícitas, paraguas, banderas con palos, bicicletas,o patinetas.

Sí estarán permitidos abanicos, alcohol en gel, cajas cerradas de cigarrillos, cargadores de baterías, carritos de bebé, teléfonos celulares, cámaras digitales con lente fijo, desodorantes roll-on, encendedores pequeños, gorras, sombreros, pilotos, lentes de sol, mantas o lonas pequeñas, medicamentos bajo receta, perfumes, polvo de maquillaje y “gloss”, productos femeninos, repelentes en spray, crema y aerosol; riñoneras, mochilas de un solo compartimento, tapabocas, tapones de oído, “vapes”, “pods” o vasos térmicos vacíos con y sin tapa.