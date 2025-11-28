¡Shakira ya está en Paraguay!

Shakira llegó a Paraguay para dar dos conciertos, uno hoy y otro mañana en la Nueva Olla.

La artista partió desde Uruguay con destino a Asunción a las 16:00 aproximadamente, según difundieron medios del dicho país.

La cantante colombiana llegó a Paraguay sin sus hijos.

“La Loba” vuelve a dar un show en nuestro país luego de 14 años, con su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran”.

Gran despliegue y hits

El show trae un gran despliegue tecnológico y un repertorio con los éxitos más emblemáticos de la artista colombiana.

Según fuentes de la organización, para cada una de las fechas en nuestro país se esperan alrededor de 50.000 personas.

Varios integrantes del equipo de 150 personas que acompañan a Shakira en esta gira ya están en nuestro país poniendo a punto todos los detalles.

En el equipo de la artista hay personas de diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Sudáfrica, Escocia, Colombia, México y Australia.

También, desde el pasado martes, comenzaron a llegar camiones transportando las 93 toneladas de equipos de alta tecnología que moviliza este show.

Camina con La Loba

La gira, que comenzó en febrero pasado en Brasil, está realizando su segunda vuelta por Sudamérica, antes de despedirse de Latinoamérica con tres nuevas fechas en México, en el mes de febrero.

Uno de los segmentos más comentados de este espectáculo es “Camina con la Loba”, para el que fueron elegidas varias celebridades e influencers locales. Entre los que van a caminar con Shakira están:Laurys Diva, Gia Alfieri, Pelusa Rubín, Yolanda Park, Andrea Quattrocchi, Marilé Unger, Denise Hutter, entre otros.

Los seleccionados deben llegar al estadio con varias horas de anticipación y primero tendrán un ensayo. A partir de ahí deberán esperar en un salón donde se les otorgará el atuendo plateado y los lentes para acompañar la caminata con “La Loba”.

Shakira estará acompañada en escena por sus músicos, así como por 10 bailarines. Se prevé que la artista tenga 14 cambios de vestuario, con prendas especialmente diseñadas para este espectáculo por figuras emergentes o reconocidas casas de alta costura como Versace y Zuhair Murad.

En cuanto a las canciones que componen el show, hay varias de su más reciente álbum “Las mujeres ya no lloran” como “La fuerte”, “Monotonía”, “Acróstico” y la exitosa “BZRP Music Session #53”. También ofrece un recorrido por grandes éxitos de sus más de tres décadas de carrera.

Los portones están habilitados desde las 16:45 y a las 20:00 estará en el escenario la cantante paraguaya Nath Aponte. El inicio del show de Shakira está previsto para las 21:00.