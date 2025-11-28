Larga fila de fanáticos que esperan ver a Shakira

Los alrededores de la Nueva Olla, en el barrio Obrero de Asunción, está repleto de fanáticos de la colombiana Shakira, cuya primera fecha de su concierto será esta noche. Pese a la temperatura superior a los 30°C y un fuerte sol, los y las “shakilovers” no se dejan vencer.

De igual manera, muchos se acercan con sombrillas y estos objetos están prohibidos para el show, aunque según la Policía Nacional, lo requisado es llevado a la comisaría y podría ser retirado de la dependencia policial.

Una joven comentó que desde las 06:00 ya se encontraba en la fila junto a amigas suyas que vinieron desde Coronel Oviedo, mientras que otros grupos grandes desde otras zonas del país -como Ciudad del Este- también marcan fuerte presencia.

“Todo se aguanta; se abre el portón y voy a correr para tener el mejor lugar”, dijo una fanática que luce un atuendo completo para ver a la artista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Amenaza de lluvias y tormentas: ¿serán afectados Cerro vs. Tembetary y los conciertos de Shakira?

Shakira en Paraguay

Shakira brindará dos conciertos en Paraguay, ambos en la Nueva Olla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cronograma previsto, según la organización, es el siguiente:

Apertura de portones: 16:45.

Nath Aponte: 20:00

Inicio del show de Shakira: 21:00

Lea más: Shakira en Paraguay: horario de apertura de portones, accesos y todo lo que necesitás saber