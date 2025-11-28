Nacionales
28 de noviembre de 2025 - 14:23

Larga fila de fanáticos que esperan ver a Shakira

De cualquier manera uno intenta protegerse contra el fuerte sol que se presenta este viernes.
Cientos de fanáticos ya esperan para ver a Shakira y de cualquier intentan protegerse contra el fuerte sol.

El intenso calor que se registra este viernes aparentemente no es obstáculo para los cientos de fanáticos que esperan la apertura de los portones para el concierto de Shakira. El show de “La Loba” está previsto para las 21:00.

Por ABC Color

Los alrededores de la Nueva Olla, en el barrio Obrero de Asunción, está repleto de fanáticos de la colombiana Shakira, cuya primera fecha de su concierto será esta noche. Pese a la temperatura superior a los 30°C y un fuerte sol, los y las “shakilovers” no se dejan vencer.

De igual manera, muchos se acercan con sombrillas y estos objetos están prohibidos para el show, aunque según la Policía Nacional, lo requisado es llevado a la comisaría y podría ser retirado de la dependencia policial.

Una joven comentó que desde las 06:00 ya se encontraba en la fila junto a amigas suyas que vinieron desde Coronel Oviedo, mientras que otros grupos grandes desde otras zonas del país -como Ciudad del Este- también marcan fuerte presencia.

Varias personas utilizan sombrillas para bloquear el sol, aunque estos elementos están prohibidos para el concierto.
Todo se aguanta; se abre el portón y voy a correr para tener el mejor lugar”, dijo una fanática que luce un atuendo completo para ver a la artista.

Shakira en Paraguay

Shakira brindará dos conciertos en Paraguay, ambos en la Nueva Olla.

Shakira.
El cronograma previsto, según la organización, es el siguiente:

  • Apertura de portones: 16:45.
  • Nath Aponte: 20:00
  • Inicio del show de Shakira: 21:00

