28 de noviembre de 2025 - 17:53

¿Se suspende el concierto de Shakira por lluvia? Esto dice G5Pro

Fanáticas de Shakira en los alrededores de la Nueva Olla de Asunción a la espera del concierto.
Durante la calurosa tarde de este viernes, el cielo se tornó nublado y oscuro en Asunción, ciudad en la que esta noche será el concierto de la colombiana Shakira. En caso de lluvias, ¿se suspenderá el show? Esto indica la productora G5Pro

Por ABC Color

Cientos de personas se encuentran desde temprano en los alrededores de La Nueva Olla en el barrio Obrero de la capital por el concierto de Shakira, cuya primera fecha es hoy y se espera a la cantante para las 21:00.

Si bien esta mañana y hasta la siesta un intenso sol acompañaba a los fanáticos, pero durante las primeras horas de la tarde, el cielo se oscureció.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mencionaron que podrían registrarse fuertes aguaceros, aunque aún falta más tiempo para determinar el comportamiento exacto.

Comunicación de la productora G5Pro sobre el concierto de Shakira y la posibilidad de lluvias.
Al respecto, la productora G5Pro compartió una imagen para recomendar el uso de ropa liviana, pilotos con capuchas y botas en caso de que llueva hoy o mañana, ya que el sábado será la otra fecha del show, pero ninguna información concreta sobre una posibilidad de suspensión.

Lea más: Meteorología revela cómo estaría el tiempo durante el concierto de Shakira

Llegada de Shakira a Paraguay

Según unas informaciones, la colombiana llegaría alrededor de las 18:00 al territorio nacional para luego encontrarse con miles de fans que llegaron desde varios puntos del país a la capital.

Shakira con un vestido mini plateado metálico.
Por otra parte, en Paraguay hubo conciertos suspendidos por las condiciones climáticas, por ejemplo el de Karol G en mayo del año pasado y reprogramado para el día siguiente.

El Kilkfest del 2022 donde debía presentarse Liam Gallagher o el Asuncionico 2023 con Miley Cyrus también habían sido cancelados por la lluvia.

Fans de Karol G refugiándose de la lluvia
Lea más: Shakira en Paraguay: fans llegan desde distintas latitudes para ver a “La Loba”

