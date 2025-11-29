Dua Lipa rinde homenaje a Shakira durante su presentación en Bogotá

Mientras Shakira se presentaba en Asunción, la reconocida artista británica Dua Lipa lo hizo anoche en Bogotá, en el marco del tramo sudamericano de su gira Radical Optimism Tour.

Por un momento, ambas ciudades estuvieron conectadas a través de una misma canción: “Antología”. Es que mientras la artista colombiana incluía esta balada en su presentación en el Estadio La Nueva Olla, Dua Lipa también presentaba su versión del tema en el estadio El Campín de Bogotá.

“Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y de la manera en la que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo”, expresó la cantante de “Don’t Start Now” y “New Rules”.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es Antología”, agregó, antes de reunirse con sus músicos y ofrecer su versión de esta balada.

Dua Lipa compartió además en su cuenta de Instagram varias imágenes de lo que fue su paso por la capital colombiana. “Bogotá! Gracias por una noche épica de verdad! Voy a vivir con esta adrenalina por los próximos días!”, expresó.

Mientras tanto, Shakira ofrecerá hoy en Asunción su segunda presentación en el país, en el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La artista colombiana está marcando historia en Paraguay al ser la primera en ofrecer dos fechas consecutivas en un estadio, ante aproximadamente 50.000 personas por noche.