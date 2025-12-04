En Buenos Aires rinden homenaje al centenario de la guarania

El imponente Auditorio Nacional del Palacio Libertad, también conocido como “La ballena azul”, acogerá este viernes 5 a las 20:00 al concierto en homenaje por el Centenario de la Guarania. El mismo estará a cargo de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de Ezequiel Silberstein.

El concierto es organizado conjuntamente por la Embajada de Paraguay en Argentina y la Secretaría de Cultura de la Nación del vecino país, para rendir homenaje a este género musical creado por José Asunción Flores en 1925 y que hace un año fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco.

La soprano Montserrat Maldonado y el tenor Reinaldo Samaniego, dos artistas paraguayos que forman parte del plantel artístico del Teatro Colón, serán parte del este concierto, así como el pianista Guillermo Cardozo Ocampo, quien se encargó de las orquestaciones para esta presentación.

El programa contemplará una obertura orquestal con obras de José Asunción Flores como Pyhare Pyté, Purahéi Paha y Ka’aty, así como “Buenos Aires ¡Salud!“, una obra realizada por Flores junto a Eladio Martínez y Manuel Ortiz Guerrero.

Igualmente se podrán escuchar obras como “Ne rendápe aju”, de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero; “Regalo de amor” y “Añoranza”, de Mauricio Cardozo Ocampo, “Mi pequeño amor”, de Ramón Ayala, y “Mi oración azul”, de Herminio Giménez.

También serán parte del programa de este concierto obras como “Renacer”, de Oscar Cardozo Ocampo; “Recuerdo de Ypacaraí” y “Mis noches sin ti”, de Demetrio Ortiz; entre otras composiciones.

La entrada será gratuita, con cupos limitados. Las mismas se podrán retirar en la Boletería del Palacio Libertad desde dos horas antes del inicio del concierto, hasta dos entradas por persona y hasta completar aforo.