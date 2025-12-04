Música
04 de diciembre de 2025 - 01:00

La OSCA cierra su temporada 2025 celebrando el vínculo cultural con Corea

El maestro coreano Tae Cheol Noh dirigirá a la OSCA en este concierto.
La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) presentará hoy el último concierto de la Temporada Oficial 2025. El maestro coreano Tae Cheol Noh será el director invitado en este concierto, que contará con la participación de la soprano Lucía Hwang.

Por ABC Color

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) albergará a esta presentación, que comenzará a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

El programa está conformado por obras del repertorio universal como la suite de El Lago de los Cisnes, de Piotr. I. Tchaikovsky; y la Sinfonía N° 1 en Do Mayor Opus 21, de Ludwig van Beethoven.

En el marco de la conmemoración de los 60 años del inicio de la inmigración coreana al Paraguay, el programa también incluirá dos obras del país asiático: “Como la primavera cruza el río”, de Lim Geung-Soo y “Arirang Fantasy”, de Choi Seong-Hwan.

La soprano Lucia Hwang participará de esta presentación en el Teatro Municipal.
Este concierto destaca una nueva conexión entre los maestros Tae Cheol Noh y Luis Szarán, una relación que nació este año gracias a la música y que ahora une a Corea y Paraguay en un mismo escenario.

El maestro Tae Cheol Noh se formó en Austria y en Rusia. Fue el primer director asiático en ocupar el cargo de director titular de la Orquesta del Vals de Viena y de la Orquesta de Mozart de Praga. Ha dirigido más de 160 orquestas en países como Canadá, Corea, Alemania, Rusia, República Checa, Bulgaria, entre otros.